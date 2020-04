Fédérale 1 - Blagnac prépare l'après-coronavirus : "On anticipe une baisse de 30% du budget"

Privés de fin de saison, les clubs de rugby amateurs réfléchissent à l'après-crise. Le retour sur les terrains se fera sans doute de manière bien différente la saison prochaine. Entretien avec Benoit Trey, président de Blagnac Rugby (Fédérale 1).

Benoit Trey : "Notre système de reconversion et d'insertion prend tout son sens aujourd'hui"

La saison est terminée chez les amateurs. Et les conséquences de la fin de championnat prématurée sont importantes : "Blagnac et la majeure partie des clubs de Fédérale 1 ont un système hybride. On est organisés avec sept contrats à temps partiel et un à temps plein. Eux sont protégés par le chômage partiel. C'est pour tout le reste du groupe, rémunéré d'une autre manière, notamment via les primes de match, qu'il y a un risque financier. Comme on s'arrête, on ne peut plus les payer. Ils ont bien pris conscience de ça", explique le président du club Benoit Trey.

Le club de Blagnac ne laisse malgré tout personne en difficulté grâce à sa commission emploi et formation : "Avec cette commission, on leur trouve un travail. Donc ils ont tous une activité à côté. Certes, il y a une perte pour les derniers mois de la saison mais ils ont tous un métier donc pas de drame personnel derrière. Notre système de reconversion et d'insertion prend tout son sens aujourd'hui."

Sur cette fin de saison tronquée, Blagnac a été privé de deux rendez-vous à domicile qui allaient faire recette : les réceptions d'Albi et le quart de finale.

30% de budget en moins l'an prochain ?

Dans quelles conditions repartir la saison prochaine ? Benoit Trey explique que "les partenaires n'ont pas réglé la totalité de leur partenariat et risquent de nous demander des délais pour payer. Il y a un risque financier sur l'atterrissage budgétaire. Pour la saison prochaine, l'impact économique va être important pour les entreprises qui soutiennent notre club. On anticipe une baisse de 30% de notre budget de fonctionnement la saison prochaine."

Miser sur les jeunes

Blagnac, comme beaucoup d'autres, devra revoir sa façon de bâtir son effectif : "Il y aura des choix à faire sur notre recrutement. Beaucoup plus de joueurs issus de la formation notamment. _A un départ de joueur cadre, deux jeunes vont le remplacer_. Ce qui nous permettra de réduire la voilure mais de garder le niveau de performance. Les clubs qui n'auront pas anticipé la prise en compte de la formation risquent d'avoir plus de difficultés. Plus que jamais, les joueurs étrangers ou sous contrat, il y en aura moins. Il y a une pression mise par les agents qui est dangereuse. Les clubs doivent garder la tête froide. Il faut miser sur la certitude, donc la formation."