Bernard Guasch : "Le renouveau du rugby à XIII français"

Le président Bernard Guasch était forcément heureux après la qualification historique de son club pour la finale de la Super League après la victoire contre Hull KR 28 à 10. Les Dragons ont rendez-vous le 9 octobre à Old Trafford contre Saint-Helens ou Leeds. Dans un stade comble et bouillant, les Catalans ont déjà écrit une des plus belles pages de leur histoire. Le président Bernard Guasch a fait part de sa joie, à chaud, en direct sur France Bleu Roussillon :

"On en rêvait, on y pensait beaucoup mais il fallait avant tout gagner cette demi-finale. La chose est faite. On savait que l'équipe anglaise ne lâcherait rien et elle n'a rien lâché. Le bras de fer a été tendu et énorme mais, poussé par ce public et cette chaleur, on est allé au bout pour chercher cette victoire.

Ce qui me fait chaud au cœur aujourd'hui c'est de voir cette ambiance, c'est de voir tous ces amoureux du rugby à XIII, tous ces gens qui ont vibré pendant des années pour le rugby à XIII et qui peut-être avaient été déçus ces derniers temps. Aujourd'hui je suis heureux quand je vois tous ces gens heureux et contents de voir le sport qu'ils aiment et de voir que le rugby à XIII redevient ce qu'il était. C'est ça qui compte pour moi aujourd'hui et j'espère que cette date historique de Old Trafford amènera peut-être le renouveau du rugby à XIII et qu'enfin on sera un sport reconnu en France comme on l'a été par le passé."