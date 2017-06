Bernard Guasch (président des Dragons Catalans) : "Un nouveau coach va bientôt arriver"

Quelle dure journée pour les Dragons Catalans ! Ils ont subi leur plus lourde défaite de l'histoire à domicile (56 à 12 contre Huddersfield) et ont perdu leur huitième place synonyme de qualification. Sur France Bleu Roussillon, Bernard Guasch a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau coach.

Au moment de son annonce sur France Bleu Roussillon, le président Bernard Guasch ne s'attendait pas à vivre un des matchs les plus pénibles de l'histoire de son club. Jamais les Dragons n'avaient subi pareil revers dans leur temple : 56 à 12 contre Huddersfield. Il faut remonter huit ans en arrière pour trouver un score à peu près comparable (42 - 12 contre Saint-Helens).

Depuis plusieurs semaines, les Dragons sont dans le dur, ils viennent de concéder leur septième défaite en huit matchs. Durant cette triste série, le coach Laurent Frayssinous a été écarté. Ce sont Jérôme Guisset et Mickaël Monaghan qui assurent l'interim. Deux coachs en intérim qui semblaient profondément désabusés par la prestation de leur équipe à l'issue du match.

Juste avant le coup d'envoi de cette rencontre, en direct sur France Bleu Roussillon, le président Bernard Guasch a délivré une information primordiale pour la suite de la saison de son club.

"Le nouveau coach va arriver et va devoir se faire respecter"

Bernard Guasch : "J'ai un grand respect pour Jérôme et Mickaël, ce sont deux grands anciens joueurs mais ils n'ont jamais été coachs. Aujourd'hui ils sont là dans l’intérim et effectue un travail remarquable et notamment sur le nouvel état d'esprit qu'ils ont su insufflé à cette équipe. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent et essayent de rassembler autour d'eux, avec un amour du club extraordinaire mais ils savent qu'ils sont en intérim.

Je leur ai expliqué qu'un coach allait arriver parce qu'aujourd'hui on ne nous respecte pas en Angleterre, le rugby français n'est pas respecté, les coachs français ne sont pas non plus respectés et la presse anglaise est très dure avec nous. Aujourd’hui, il faut véritablement qu'un grand coach arrive à Perpignan et se fasse respecter. Il va arriver très rapidement, c'est une questions de jours je l'espère, il reste des détails à régler mais je pense que nous l'avons trouvé."

Dans la soirée, face à mille convives invités au repas d'après-match, le président Bernard Guasch a redonné cette information en affirmant que le nouveau coach était trouvé. Son nom devrait finalement être officialisé ce dimanche ou lundi. Il aura ensuite un week-end sans match et donc deux semaines complètes pour prendre ses marques avant un échéance très importante à Warrington.