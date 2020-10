Bernard Laporte réélu président de la FFR : "Les gens ont jugé le bilan" dit Alain Doucet

Bernard Laporte a été réélu à la présidence de la Fédération Française de Rugby ce samedi. Le président sortant a recueilli 51,47% des voix, son opposant Florian Grill 48,53%. Le taux de participation s'élève à plus de 95%. Ce vote était pour la première fois dématérialisé.

Alain Doucet : "De gros chantiers devant nous"

Alain Doucet, présent sur la liste de Bernard Laporte et président de la Ligue Occitanie de rugby réagit à cette réélection de justesse : "On prend ça comme une grande reconnaissance du rugby amateur au regard du travail effectué par Bernard Laporte, au-delà de toutes les campagnes de déstabilisation qu'il y a pu avoir. Je veux positiver. Les gens ont fait confiance à Bernard Laporte pour continuer ce qu'il a fait, ils ont jugé le bilan, le résultat de ce qu'il a fait et non pas tout ce qu'on a pu laisser sous-entendre à droite et à gauche. A nous maintenant de nous mettre au boulot, de travailler, de calmer un peu la face du rugby français, de s'accepter mutuellement et de travailler dans l'intérêt de tout le monde pour qu'on soit efficaces pour notre Coupe du Monde. On a des grands chantiers devant nous qu'il faut réussir.

La campagne électorale avait été très mouvementée ces dernières semaines, notamment avec les ennuis judiciaires de Bernard Laporte. Le président de la FFR est réélu pour quatre ans.

Je serai le président de tous les clubs, d'un seul rugby." - Bernard Laporte, fraîchement réélu à la tête de la FFR

Bernard Laporte part donc pour un deuxième et dernier mandat. Il le reconnaît, "la campagne a été rude et rien ne nous a été épargné". Dans un discours qui a suivi le résultat, le président de la FFR en appelle maintenant à l'unité du rugby français avec une grande échéance en ligne de mire, la Coupe du Monde de rugby masculine prévue en France en 2023.