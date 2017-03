Bernard Laporte replonge dans le bain du rugby amateur à Grignols en Gironde

Le candidat, devenu président de la Fédération française, a tenu sa promesse. Il est venu passer son dimanche dans le Sud-Gironde à l'occasion du match de quatrième série, le plus petit niveau amateur, entre Grignols et le Stade Bordelais-ASPTT.

Il l'avait promis en novembre, il a tenu parole. Une semaine après avoir assisté au dernier match du Tournoi entre le XV de France et le Pays de Galles, Bernard Laporte est descendu tout en bas de l'échelle du rugby français. Candidat déclaré des "petits" pendant sa campagne, l'ancien sélectionneur est arrivé en fin de matinée.

Plus usant qu'un conseil fédéral

Dans un chapiteau posé à côté du terrain, il a déjeuné parmi les 260 convives. Un repas d'avant-match haut en couleurs et bruyant à souhait. Des poignées de main, en veux-tu, en voilà, Bernard Laporte a répondu aux sollicitations même quand on lui a demandé de chanter du Joe Dassin. L'ex-sélectionneur a donc mouillé donc la chemise avant d'enfiler le maillot vert du club floqué à son nom et de passer par le vestiaire des deux équipes.

Nourri au biberon du rugby aveyronnais et tarnais, Bernard Laporte a posé pour la photo. Une avec les bénévoles, une autre avec les joueurs. Avec le sourire et sans chichis. Anthony aurait aimé être sur le terrain. Blessé, il a été propulsé à la surveillance de la buvette bizarrement plus fréquentée que d'habitude.

Bernard Laporte a soigneusement évité de parler des dossiers qui troublent en ce moment l'image du rugby français comme la guéguerre avec la Ligue Nationale ou encore la fusion avortée entre le Racing 92 et le Stade Français. Mais rappelé son engagement à tenir ses promesses de président pour soutenir le "rugby d'en bas".

Après quatre heures d'une journée aussi usante qu'un conseil fédéral, Bernard Laporte a repris sa voiture. Direction Bordeaux, puis Paris où l'attendent d'autres tâches présidentielles.