Au lendemain de la défaite assommante de la Section contre Agen au Hameau (33-22), le président palois Bernard Pontneau ne mâche pas ses mots et exhorte ses joueurs à réagir vite avant la demi-finale de Challenge européen samedi à Cardiff.

A deux matchs de la fin de la saison régulière, la Section paloise sort du top 6 synonyme de phases finales du Top 14. Les Palois ont perdu 33-22 face à une équipe d'Agen, samedi, plus faible sur le papier qui venait prendre des points pour le maintien. Les Palois étaient installés parmi les six premiers depuis leur victoire à Castres le 3 mars dernier. Un vrai coup dur.

La copie qu'on rend ce n'est pas une insulte, c'est une faute professionnelle.

La Section est 7e de Top 14

Les Palois perdent deux places au classement ce dimanche soir après la victoire de Lyon contre le Stade français et de Castres à La Rochelle, et ont clairement hypothéqué leurs chances de jouer les phases finales. Le président Bernard Pontneau réagit sur France Bleu Béarn. Car une autre grosse échéance arrive dès samedi (14h, à vivre sur votre radio) avec une demi-finale de Challenge européen à Cardiff. Et il ne mâche pas ses mots !

Il y a un gros match à jouer samedi à Cardiff. Et là, il faut aller le chercher.

