Béziers - USAP (14-19) : "Tous les joueurs s'en souviendront"

Oui, l'USAP est en demi-finale ! C'est officiel après cette victoire à Béziers. A la fin du match, la joie des joueurs catalans sur le terrain ressemblait bien à une célébration de qualification, les chants dans les vestiaire aussi et pourtant ce n'était pas vraiment ça qui comblait de bonheur le groupe catalan.

Le symbole de cette victoire est plus fort pour cette équipe de l'USAP new look qui affichait sur sa feuille 22 joueurs issus de la formation française sur 23 possibles. Une équipe composée de jeunes joueurs, de joueurs en manque de temps de jeu mais aussi de quelques cadres qui n'ont jamais aussi bien porté le qualificatif.

Devant la presse, Karl Chateau, ne cachait pas son immense satisfaction et sa fierté. Le troisième ligne aux mots toujours justes a su décrire parfaitement l'importance de cette victoire pour le groupe USAP :

"C'est incroyable, c'est énorme parce qu'on pouvait faire sourire avec cette compo. Il y avait des jeunes et des joueurs qui n'avaient pas trop joué cette année et une équipe de Béziers en face qu'on savait très conquérante et agressive. Le risque était de s'échapper et de manquer de cohésion.

C'est un club de fous et aujourd'hui on l'a démontré

On fait un match ultra solide avec des jeunes qui sont passés devant et des joueurs confirmés qui sont aussi passés devant. Tout le monde a fait le job. On se dit que l'USAP ce n'est pas 23 joueurs, on est bien 35, 40 voire 45-50 en comptant les jeunes. _C'est un club de fous et aujourd'hui on l'a démontré_. En plus, on a eu le plus beau cadeau du monde, on a eu droit aux maillots, c'est la plus belle récompense pour des joueurs de rugby, pour nous ça veut dire beaucoup."

En huit saisons à l'USAP, Karl Chateau a connu des hauts, des bas et surtout quelques matchs comparables à celui-là. Des matchs qu'il a d'ailleurs bien plus souvent perdus avec les honneurs que gagné. Il ne boudait pas son plaisir personnel à l'issue de la rencontre :

"Je pense que tous les joueurs s'en souviendront. C'est peut-être un peu égoïste mais je vais parler personnellement, je me souviens de mes premiers matchs avec l'USAP, on avait fait des grosses prestation dans un contexte comparable à ce soir. Je me souviens d'un match au Racing où on n'est pas loin de gagner avec une pénalité de James Hook à la fin face à une équipe incroyable. Il y avait Nicolas Rabat en troisième ligne, Tommy Allan faisait un de ses premiers matchs.

Le club se bat pour que les valeurs restent comme ça

On va à Toulon avec Nico Durand en 10, Tom Ecochard en 9 et avec des joueurs que vous ne connaissez peut-être même pas : Tim Menzell sur le banc et Romain Fernandez. Tout ça face au grand Toulon de Jonny Wilkinson et on perd de peu.

Sans manquer de respect à Béziers, ce n'était pas des joueurs comme ceux de Toulon à l'époque mais c'est une victoire dont on se souviendra tous. J'espère ce donnera envie à ces jeunes joueurs de goûter de nouveau à ce type de match avec beaucoup de vaillance. Et, j'espère que, plus tard, quand ils se retrouveront dans ma position actuelle de joueur confirmé, ils arriveront à aider les jeunes, qu'ils les aideront à faire un gros match pour lancer leur carrière, ça c'est le plus important et le club se bat pour que les valeurs restent comme ça."

Oui, c'est juste cette victoire précise, dans ces conditions et dans ce stade, qui comble le groupe USAP de bonheur sans lui faire perdre son objectif principal : "Je suis content parce que je sais qu'on a fait plaisir aux supporters en gagnant comme ça, ici. L'objectif est surtout de leur faire plaisir à la fin et ça, c'est le 6 juin (Ndlr : date de la finale de PRO D2."