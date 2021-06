Biarritz-Bayonne : les dix derbys basques les plus marquants de l'histoire des "frères ennemis"

Vingt-six mois de sevrage. Un peu plus de deux ans sans la moindre confrontation entre voisins à se mettre sous la langue, toujours bien pendue en pareille occasion. Et pourtant. Biarrots comme Bayonnais auraient bien attendu quelques mois de plus avant de s’affronter à nouveau. Si possible en Top 14. Outre la rivalité traditionnelle entre voisins, 113 ans d’âge, ce sera là le principal enjeu du 112e derby basque disputé ce samedi : la montée (Biarritz) ou le maintien (Bayonne) dans l’élite.

Un millésime 2021 qui rentrera dans l’histoire des confrontations les plus marquantes. France Bleu Pays Basque vous en a sélectionné 10 qui jalonnent la légende de ce monument du rugby, du premier, gagné sur tapis vert, au 100e, entré dans l’Histoire ovale, en passant par une finale, un combat de boxe et l’affaire du Y…

5 janvier 1908 : à jamais le premier

En 1908, les Bayonnais sont emmenés par Fernand Forgues (à gauche) et les Biarrots par Léon Larribau (à droite). - Creative Commons

Né seulement deux ans plus tôt, l’Aviron Bayonnais affronte pour la première fois le voisin du Biarritz Stade – qui deviendra Biarritz Olympique après sa fusion avec le Biarritz Sporting Club le 24 avril 1913 – de trois ans son aîné. Ce premier derby, en quart de finale du championnat Guyenne et Gascogne (3e division nationale), se déroule à Aguiléra. Les deux clubs, qui alignent chacun des joueurs aux licences pas tout à fait en règle, notamment le fer de lance bayonnais Fernand Forgues, scellent avant la rencontre un pacte de non agression. Mais les Biarrots de Léon Larribau, qui ne se présentent qu’à 14 au coup d’envoi, s’inclinent 9 à 3 et décident de porter réclamation. Les dirigeants bayonnais, furieux, en font de même. Le comité donne match perdant aux deux équipes, avant de finalement déclarer Biarritz vainqueur… sur tapis vert. Le ton est donné.

9 janvier 1910 : le derby des polémiques

Le derby se joue à Anglet, sur le terrain d’Hardoy où l’Aviron a élu domicile après un bref passage au camp de Saint-Léon (futur emplacement du stade Jean-Dauger). Plus de 4.000 spectateurs se sont massés aux abords du pré, racontent les commentateurs de l’époque. La rencontre est émaillée de nombreux incidents. Le match est arbitré par un ancien joueur bayonnais. Les Biarrots mettent en doute sa probité et quittent le terrain après un essai de l’Aviron qu’ils jugent non valable. Le public mécontent envahit le terrain. Après discussion, la rencontre reprend finalement avec un nouvel arbitre. Les Bayonnais s’imposent 11-0, mais son vivement critiqués par un chroniqueur biarrot du journal L’Echo. Furieux, le président de la section rugby de l’Aviron lui écrit une longue lettre au vitriol. Premier accrochage, et pas le dernier, avec les médias locaux en marge d’un derby.

13 mai 1934 : le derby du titre

L'Aviron Bayonnais champion de France de rugby en 1934. - Creative Commons

Ce n’est que la 16e confrontation officielle - hors match amicaux récurrents entre les deux voisins à l’époque – mais pas des moindres. L’enjeu n’a jamais été aussi important. Biarrots et Bayonnais se retrouvent en finale du Championnat de France. Malgré la demande conjointe des clubs de la délocaliser sur la Côte basque, la rencontre se dispute à Toulouse, au stade des Ponts-Jumeaux. Le spectacle est de qualité et fait honneur au rugby basque rapportent les témoins. L’Aviron de Maurice Celhay s’impose 13 à 8. Les Biarrots d’Henri Haget félicitent les vainqueurs et sont eux-mêmes acclamés par les voisins. Les Bayonnais sont accueillis en héros à leur retour.

14 avril 1946 : le combat de boxe

Après des années d’entente cordiale, la situation se tend entre les deux clubs. L’ambiance précédant ce derby en quart de finale du championnat de France à Bordeaux est tendue. Des rumeurs prêtent à René Arotça, le capitaine bayonnais, des propos acerbes sur son vis-à-vis biarrot Jacques Arrizabalaga. Sur le terrain, les deux hommes s’invectivent et s’accrochent. Le BO s’impose 16 à 8. Mais l’histoire se poursuit dans les vestiaires. Arotça et Arrizabalaga décident de régler leur différend sur un ring. Le combat se déroule quelques semaines plus tard devant un public fourni. Le spectacle, de très piètre qualité, vire à la farce mais donne naissance à une solide amitié entre les deux hommes.

16 mai 1992 : le drop du bout du monde

Ce derby est le plus important pour les deux clubs depuis la finale de 1934. Biarrots et Bayonnais se retrouvent en quart de finale du championnat de France à Tarbes devant 20.000 supporteurs. Dans les rangs du BO du grand Serge Blanco se distingue un jeune ailier : Franck Corrrihons, passé par le Boucau Tarnos Stade et aujourd'hui plus connu pour son parcours à Grenoble. Auteur de l’essai de l’espoir en début de deuxième mi-temps (10-12), il héritait d’un ballon à 12 minutes de la fin de la rencontre, quasiment sur le bord de touche, à 50 mètres des perches. D’un geste fou et génial qui fait la sève des derbys, le jeune trois-quart tapait le ballon en drop… entre les perches ! Coup de pied de la victoire (16-15) pour Biarritz qui échouera finalement en finale face à Toulon au Parc des Princes pour le dernier match de Serge Blanco.

16 avril 1995 : Lamaison envoie le BO en 2e division

Christophe "Titou" Lamaison. © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

Les Bayonnais prennent leur revanche trois ans plus tard à Aguiléra. Nouveau derby à fort enjeu. Les deux clubs se retrouvent pour le dernier match de la Coupe Moga. Le vainqueur de la rencontre gagnera sa place la saison suivante dans le nouveau championnat élite restreint à 20 clubs, tandis que le vaincu se voyait relégué dans le Groupe A2, sorte de deuxième division. Mené et réduit à 14, l’Aviron obtenait une pénalité à sept minutes du terme de la rencontre. Le pied de Titou Lamaison, l’ouvreur de l’Aviron et bientôt du XV de France, auteur de tous les points de son équipe dans cette rencontre crispée et crispante, ne tremblait pas. Bayonne envoyait Biarritz au purgatoire (9-8) et libérait le public bleu et blanc qui envahissait la pelouse.

18 septembre 2004 : David terrasse Goliath

Milhères et Lecoul devant la joie de Sudre, Lamour et Salles. © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

L’affront de 1995 digéré, le BO reconstruit et revigoré brille au sommet du rugby français en ce début des années 2000 et du professionnalisme, tandis que l’Aviron ferraille à l’étage inférieur. Enfin promus, les Bayonnais retrouvent leurs voisins en Top 16 dans le peau du petit face à l’ogre dans son antre d’Aguiléra. Décomplexés et survoltés par le derby, les Bayonnais récompensés par la botte de l’ouvreur Daniel Larrechea tiennent la dragée haute aux Biarrots des Yachvili, Harinordoquy, Lièvremont, Betsen, Thion et consorts, et s’imposent (22-27) à la surprise générale. Conscients d’avoir pris leur rival de haut, les Biarrots ne commettent pas la même erreur au match retour et corrigent les bleus et blanc à Jean-Dauger (16-41).

29 avril 2006 : le mystère du Y volé

Dimitri Yachvili et Imanol Harinordoquy en 2006. © AFP - Jean-Pierre Muller

S’ensuit une décennie de derbys fantasques où le spectacle est tout autant à l’extérieur que sur le terrain. Le summum du chambrage et des coups fourrés potaches entre frères rivaux est atteint dans la nuit précédant cette rencontre à Aguiléra. Au nez et à la barbe de tous, de facétieux supporteurs de l’Aviron décrochent le Y géant du mot « Pays » ornant la façade extérieur de l’une des tribunes. A leur arrivée, les spectateurs pouvaient donc lire : « Biarritz Olympique Pa s Basque ». Malgré sa taille imposante la lettre manquante ne sera jamais retrouvée. Mais Dimitri Yachvili, Imanol HarinordoquY et leurs coéquipiers lavent l’affront par un triomphe sur le pré (53-7).

4 avril 2009 : le BO ferme la route européenne à l'Aviron

Si les derbys sont toujours passionnés, celui-ci revêt une saveur supplémentaire. Pour la première fois depuis longtemps, Biarritz et Bayonne se battent directement pour une place en phase finale. Sixième du classement, à 5 journées de la fin du Top 14, les bleus et blanc ont 5 points d’avance sur le BO avant ce match à Jean-Dauger. Mais ce sont les rouge et blanc qui parviennent une nouvelle fois à s’imposer (15-19). Revenus sur les pas des Bayonnais, ils enchainent les victoires pour terminer à la 5e place. Les hommes du capitaine Rémy Martin, eux, terminent sur deux victoires et autant de défaites et voient Brive leur chiper cette 6e place. Les deux équipes terminent avec le même nombre de points, mais la différence particulière sur leurs confrontations directes est favorable aux Corréziens. Jamais plus les Bayonnais ne s’approcheront aussi près d’une qualification pour les phases finales et la Coupe d’Europe.

29 novembre 2011 : le plus fou

Le 100e derby doit se dérouler le 5 novembre au stade Anoeta à Saint Sébastien. Mais le match est reporté par précaution. Lyon, qui a affronté Biarritz quelques jours plus tôt, déclare en effet une épidémie d’oreillon. L’évènement se joue finalement un mardi soir à Aguiléra. Dès le début de la rencontre, un fait divers propulse ce match dans la légende. Le premier essai de la partie, inscrit par le Bayonnais Aretz Iguiniz, est invalidé par l’arbitre. Une bagarre a éclaté en amont. Elle oppose Imanol Harinordoquy et les Bayonnais Jean-Jo Marmouyet et Renaud Boyoud.

Lucien Harinordoquy sur le terrain pour prendre la défense de son fils, Imanol. © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

Au premier rang de la tribune Lucien, le père d’Imanol, voit rouge et se précipite sur la pelouse. "Une première dans l’histoire du rugby professionnel", réagit Pierre-Yves Revol, président de la Ligue Nationale de Rugby. L’Aviron décide de déposer plainte contre le BOPB et Lucien Harinordoquy en dénonçant « le climat de violence et d’agressivité dans lequel s’est déroulé le 100e derby basque ». Le Biarritz Olympique écope d’un match de suspension de son terrain. Les deux équipes reçoivent également une amende de 5.000 euros suite aux nombreuses bagarres qui ont émaillé ce derby.

Ce match marque aussi la dernière victoire du BO (21-19) avant six ans de disette. Six victoires de l’Aviron et un match nul. Jusqu’au 14 octobre 2017, jour où Biarritz met fin à la série noire en s’imposant sur le terrain adverse (24-30) et entame une suite de 4 succès toujours en cours.

Pour en savoir plus sur les histoires de derbys, vous pouvez notamment consulter le très documenté Le Derby basque – Histoires des "frères ennemis" (Editions Universelles) du regretté Jean-Louis Berho et José Urquidi.