Biarritz/Bayonne : Super Samedi Rugby à vivre sur France Bleu Pays Basque

Ce samedi, France Bleu Pays Basque vous fait vivre les deux événements de la journée : la finale de Pro D2 entre Biarritz et Perpignan et la dernière journée de Top 14 entre Bayonne et le Stade Français. Dispositif spécial dès 17 heures.