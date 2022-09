EN DIRECT – Pro D2 : Biarritz reçoit Carcassonne, suivez le dernier match du bloc sur France Bleu Pays Basque

Pour la 5e journée de Pro D2, Biarritz reçoit Carcassonne à Aguiléra. Après deux défaites et un match, le BO doit renouer avec la victoire, pour valider un premier bloc compliqué. Une victoire permettrait de doubler les adversaires du soir, et d'engranger de la confiance avant une semaine de pause.

En ramenant deux points de Nevers grâce au match nul la semaine dernière, le Biarritz Olympique n'a pas fait grand-chose d'autre que limiter la casse. S'il n'y avait pas eu cette réaction d'orgueil dans les arrêts de jeu qui a mené à l'essai de Joe Jonas, les Biarrots seraient même rentrés bredouilles de la Nièvre. En attendant de recevoir Carcassonne ce vendredi soir, les hommes de Guy Millar n'ont pour l'instant remporté qu'un seul match, dans un bloc de costaud.

Avec sept points au classement général provisoire et une petite 13e place, le BO a l'occasion de rééquilibrer ses comptes face à l'un des barragistes de la saison dernière, et même de le dépasser, puisque les Carcassonnais n'ont qu'un point d'avance sur Biarritz, et pointent à la 10e place.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 19h

