Biarritz en Top 14 : la tristesse et le désarroi des supporters de l'Aviron Bayonnais

Un derby historique. Le match d'accession en Top 14 entre le Biarritz Olympique et l'Aviron Bayonnais a tenu ses promesses. Après un match nul, 6-6, la rencontre s'est terminée par une séance de tirs au but. Après sept ans en Pro D2, le BOPB remonte en Top 14.

Le pire des scénarios coté bayonnais

Depuis une semaine, le derby entre les deux équipes était dans toutes les discussions au Pays basque. "Le pire des scénarios" nous disaient les supporters des deux équipes. Ça s'est confirmé ce samedi, sur le fronton de Jean Dauger pour ceux de l'Aviron Bayonnais.

La Ville avait installé un écran géant pour suivre la rencontre. Après un match au suspens incroyable qui s'est achevé après les prolongations par une égalité 6-6, et une séance de tirs au but, c'est finalement l'Aviron qui a perdu, et qui par conséquence laisse sa place dans l'élite du rugby français la saison prochaine a son voisin du BOPB. "C'était le meilleur match de l'histoire jusqu'aux tirs au but. Je suis dépité", raconte un jeune homme abattu sur sa chaise à l'écran géant alors que les images montrent les joueurs biarrots euphoriques.

Un match sous tension du coté des supporters Ciel et Blanc © Radio France - Nina Valette

"Beaucoup de déception. J'ai le sentiment que ce n'est pas mérité. C'est un scénario improbable. J'aurais jamais cru ça", raconte un autre supporter, assis par terre. "Je ne sais pas quoi dire... Ils ne méritent pas... C'était un match fantastique... On sera là l'année prochaine mais ça fait mal", sanglote Inès, un drapeau ciel et blanc dans les bras.

C'était un match fantastique - Un supporter de l'Aviron Bayonnais

La déception du Maire de la Ville

En quelques minutes à peine, la fan zone s'est vidée. Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne était l'un des derniers à quitter les lieux. "On y a cru jusqu'au bout, c'est une immense déception. A mon sens, les Bayonnais devaient gagner. On a fini par perdre parce qu'on joue à la roulette russe, parce que les tirs au but ce n'est rien d'autre que la roulette russe. Nous sommes désormais en Pro D2. Moi ce dont je suis certain, c'est qu'on aura autant de supporters la saison prochaine en tribune", conclu le maire de Bayonne.