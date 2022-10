Pro D2 : "On voulait faire mieux que contre Agen, et on l'a fait," les déclas de Biarritz après Colomiers

Le Biarritz Olympique a maîtrisé son sujet. Après sa victoire bonifiée, la première de la saison, 48-31 ce vendredi soir contre Colomiers, le BO intègre le top 6 du championnat de Pro D2, mais a surtout montré un bien meilleur visage que lors de la défaite contre Agen la semaine passée. Précis, cliniques même, les Biarrots ont passé sept essais aux joueurs de Colomiers, réduits à 14 à la demi-heure de jeu et qui n'a pas fermé le jeu, bien au contraire. Un match spectaculaire à onze essais qui tourne à l'avantage du Biarritz Olympique désormais 4e, à qui il reste de confirmer vendredi 28 octobre prochain du côté de Rouen.

Ils ont dit :

Auguste Cadot, trois quarts centre de Biarritz : "On a réglé certaines choses pendant la semaine d'entraînement, on s'est dit qu'il fallait absolument finir les coups parce que je crois que contre Agen, on arrive dix fois dans leur 22, et on marque une seule fois. Donc on s'était dit qu'on allait faire mieux contre Colomiers. Et c'est ce qu'on a fait parce qu'on a marqué sept essais. On a été plus efficaces, même s'il reste forcément des choses à régler. On se fait peur un peu bêtement, on voulait garder le bonus mais on le perd en cours de match avant de le regagner. Même si le score était acquis, c'est en ça qu'on se fait peur. Même quand ils ont reçu leur carton rouge, on s'est qu'il fallait juste qu'on reste bien focus, parce qu'à Colomiers, ils jouent très bien, ils aiment jouer. Donc forcément, il fallait qu'on soit attentif en défense, davantage que sur des équipes un peu plus directes. On a essayé de maintenir ça jusqu'à la fin, et ça a plutôt bien marché."

Baptiste Fariscot, ailier de Biarritz : "La blessure de Steeve Barry a fait que j'ai commencé le match à l'aile droite. C'est l'aile que je préfère. J'ai essayé de profiter de l'occasion pour me faire ma place. Je pense que tout le monde a fait un gros match, que ce soit nous, les jeunes ou même les anciens. Moi, j'ai eu la chance de terminer les coups par exemple. Mais il se passe beaucoup de choses avant, et je pense que c'est vraiment un gros match de toute l'équipe et pas que des jeunes. Personnellement j'ai peut-être commencé la saison en ne voulant pas me tromper, en restant dans les basiques, mais finalement ce n'est pas mon jeu. C'est vrai que là ça fait quelques matches que j'essaye de montrer d'autres choses, d'être moins scolaire.

Je ne vais pas asseoir trois joueurs, je n'essaye pas de changer mon jeu pour ressembler à quelqu'un d'autre.

Il y a quelque temps, au rugby, c'était plutôt le plus costaud qui gagnait, mais ça fait quelques années que c'est en train de changer. On voit quelques joueurs qui arrivent à exploser, même au plus haut niveau. Je parle de Capuozzo par exemple. C'est l'exemple que j'ai en tête. Mais bon, on m'a souvent parlé de mon physique, mais j'ai toujours été comme ça (1m81, 70kg, ndlr). Je n'essaye pas de changer mon jeu pour ressembler à quelqu'un d'autre. C'est sûr que je ne vais pas asseoir trois joueurs, mais plutôt être dans l'évitement. Pareil au plaquage, plutôt qu'essayer de mettre un gros plaquage, je vais être très bas. Donc après, on travaille avec, avec ce qu'on a. Et moi, je travaille avec ça."

Shaun Sowerby, entraîneur des avants de Biarritz : "C'est un match satisfaisant, mais pas un match référence, pas pour moi. 48 points c'est excellent contre cet adversaire, mais on en encaissé 31, il y a encore une marge très importante. Mais c'est bien ! L'entame était très bonne. Ce qu'on a essayé de faire était très bien. Il y avait des moments de fébrilité, un peu trop en ce moment, mais ça va s'améliorer. Mais bravo à eux. On a mis de la vitesse et de l'agressivité dans l'approche. Je ne parle pas de l'agressivité physique dans l'intention d'attaquer l'adversaire, mais de dominer l'adversaire. C'était très intéressant et on a gardé ça jusqu'au bout.

Ce n'est pas un match référence, parce qu'on connaît notre potentiel

Mais pour moi ce n'est pas un match référence, parce qu'on connaît notre potentiel. Offensivement, c'était très bien, dans l'intensité aussi. Mais la marge de progression est, je pense, toujours très importante. On a ce côté là ou on est capable de faire très mal à l'adversaire, mais où nous on donne toujours l'occasion de revenir dans le match. Ça, c'est là où on va progresser."