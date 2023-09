EN DIRECT – Pro D2 : Biarritz reçoit Mont-de-Marsan, vivez le choc basco-landais sur France Bleu Pays Basque

Un choc basco-landais avant la pause. Ce mercredi 13 septembre, le Biarritz Olympique reçoit le Stade Montois , pour le cinquième et dernier match du premier bloc de la saison de Pro D2 , avant une trêve d'une semaine. D'un côté, avec deux victoires et deux défaites, Biarritz affiche un bilan pour l'instant à l'équilibre, et est toujours invaincu à domicile. Reste à convaincre sur le pré, le BO se cherche encore et est toujours en rodage, après une rentrée tardive.

De l'autre, le Stade Montois n'a pour l'instant qu' une seule victoire , mais a prouvé qu'il savait voyager, en ramenant deux points de bonus défensifs de Grenoble et d'Agen. Cette saison, le Stade Montois a déjà perdu à Aguiléra, lors de la deuxième journée, en match délocalisé face à Vannes pour cause de travaux sur la pelouse du Stade André et Guy Boniface. Au BO désormais de les faire tomber une deuxième fois.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque

