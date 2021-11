Biarritz Olympique : Aguiléra accueillera les matches européens, le projet d'aménagement relancé

La Coupe d'Europe sera à Aguiléra cette année. C'est une certitude. L'enceinte biarrote accueillera bel et bien les confrontations du BOPB face à Newcastle et Toulon en janvier et avril prochain. Depuis plusieurs mois, l'actuelle direction du club évoquait une délocalisation à Lille dans le cadre du Challenge européen, comme pour le match amical d'août dernier contre Bordeaux-Bègles. Mais c'est de l'histoire ancienne désormais.

Et comme une preuve de plus, si jusqu'à présent, l'EPCR, instance qui organise les compétitions européennes n'indiquait pas le site des matches à venir, ce lundi, comme le précise le journal "Sud Ouest", le nom du stade Aguiléra est apparu. Un signe, une main-tendue diront certains ou un geste de bonne foi pour d'autres de la part de la direction actuelle du Biarritz Olympique et de son président Jean-Baptiste Aldigé, qui après de longs mois de tension avec la municipalité de Biarritz, a repris les négociation avec la Ville autour du projet Aguiléra.

Ce projet prévoit la rénovation et l'aménagement du stade, accompagné de la création d'un centre de formation moderne. Initialement, le projet de base avait été jugé trop coûteux par la municipalité et la maire, Maider Arostéguy, en tête. L'édile se défendait alors en parlant notamment d'un calendrier long, "incompressible". Mais après les menaces, les contrefeux de délocalisation allumés à Lille ou à Saint-Sébastien, les deux parties ont depuis le mois dernier repris les échanges pour travailler sur un nouveau projet Aguiléra.

Qu'en est-il de la Mecdu, la Mise en compatibilité des documents d'urbanisme, avancée un temps dans ce dossier par les pouvoirs publics ? Quid des délais de réalisation ? Cet été, lors d'une première réunion publique sur le sujet, la Ville évoquait la réalisation des premiers aménagement "courant 2025/2026" et qu'avant cette date, de nombreuses procédures devaient être lancées : études du sol, des réseaux, le changement du plan local d'urbanisme (via la Mecdu), l'enquête publique et la mission environnementale qui doit donner son avis sur l'aménagement d'Aguiléra. Parallèlement, Biarritz avait lancé cet été un appel à un programmiste qui - à partir de cet automne et jusqu'à l'été prochain - devait être chargé de conceptualiser le futur quartier et ses aménagements. Il fallait une "cohérence sur tout le quartier Aguiléra" se défendait alors les élus de la majorité. Les travaux du stade peuvent-ils, vont-ils être dissociés du reste de l'aménagement du plateau ?

Les contours du nouveau projet, déjà ébauché une première fois il y a quasi trois ans par Jean-Baptiste Aldigé, sous la mandature de Michel Veunac, pourrait en tout cas se dessiner "d'ici la fin de l'année" nous explique-t-on entre les services de la mairie et la direction du BOPB.

