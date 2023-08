Biarritz Olympique : "Avec le BO, ça s'est fait en 24-48 heures", raconte Christopher Hilsenbeck

Après Colomiers (2008-2017), Vannes (2017-2022) et Carcassonne (2022-2023), Christopher Hilsenbeck vient de poser ses valises au Biarritz Olympique , pour une saison. Le demi d'ouverture international allemand (21 sélections) âgé de 31 ans vient apporter son expérience de la Pro D2 dans un groupe jeune et une nouvelle fois remodelé à l'intersaison. Après deux rencontres débutées sur le banc, dont le week-end dernier lors de la déroute à Valence-Romans (55-0), l'ouvreur débutera pour la réception de Soyaux-Angoulême ce vendredi 1er septembre.

France Bleu Pays Basque : La réception de Soyaux, importante après la lourde déception de la semaine dernière ?

Christopher Hilsenbeck : Je crois. Même s'il y a dix jours on a remporté un match important (contre Colomiers) et pris 4 points, même si tout n'était pas parfait au niveau du contenu. L'environnement n'était peut-être pas idéal avant ce déplacement à Valence Romans, mais on ne va pas chercher d'excuses. On a travaillé sur les points essentiels pour être performant sur la réception de Soyaux, sans tout remettre en question pour autant. C'est l'investissement et l'intensité qu'on va mettre dans la rencontre ce vendredi, qui vont déterminer pas mal de choses.

Dans ce premier bloc, vous vous retrouvez déjà au pied du mur avant le déplacement à Grenoble et la réception de Mont-de-Marsan ?

Non, je ne dirais pas pied au mur. Forcément, on aurait aimé repartir avec des points du côté de Valence. Le calendrier est ce qu'il est. Désormais, on est focalisé sur cette rencontre contre Angoulême, faire en sorte d'engranger les points, qu'on reste invaincu ici à Aguiléra. Et puis on verra par la suite. Si l'on résume grossièrement, sans parler de contenu, on a gagné à domicile et perdu à l'extérieur. La situation n'est pas plus compliquée que ça. À nous de faire en sorte que le bilan reste positif. En plus, on aura peu de jours pour préparer la rencontre à Grenoble. C'est pour ça que cette rencontre est capitale pour nous permettre de basculer sur la suite.

Comment s'est passée votre arrivée à Biarritz ?

Assez tardivement ! J'avais fait une petite expérience à l'étranger, aux États-Unis. Et puis, Matthew Clarkin m'a appelé en direct sur mon portable lorsque j'étais encore en congés en Allemagne. Il m'a expliqué un peu la situation, que l'équipe autour de Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave allait repartir sur trois ans et qu'ils avaient besoin d'un renfort au poste de numéro dix. J'étais libre de tout engagement et ça s'est fait comme ça, en 24-48h.

Quatrième club après Colomiers, Vannes et Carcassonne, et autant d'expérience en Pro D2...

L'idée principale derrière tout ça, c'est de ramener le BO le plus haut possible au classement, voire à l'échelon supérieur si tout se passe bien. Ce projet porte sur trois ans, avec une vraie idée derrière de construire et reconstruire une base solide. J'ai accepté forcément parce que je suis pro mais aussi passionné de rugby. Et l'idée de jouer avec des joueurs comme Jonathan Joseph, Zach (Kibirige), Charlie Matthews et tous les autres, ça m'a donné envie. Je me suis dit 'on va pouvoir se régaler avec des joueurs pareils'. Il s'agissait des deux raisons principales de ma venue.

Une Pro D2 que vous pratiquez depuis près 15 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur son évolution ?

Je trouve que tous les ans, il y a des prétendants supplémentaire au top six. Cette année, j'ai l'impression il y a huit, neuf équipes potentielles qui peuvent prétendre à une place en phase finale. On voit de plus en plus d'internationaux, des joueurs très expérimentés de l'étranger qui arrivent parce que le niveau augmente, le niveau de rémunération aussi, l'exposition, etc. C'est un championnat qui grandit énormément d'année en année et c'est plaisant d'y évoluer.

Vous êtes aussi un buteur, comment vous préparez-vous ?

C'est souvent différent pour chaque joueur. Certains ne s'entraînent jamais la semaine et le vendredi, tout se passe bien. Moi, je suis plutôt de l'école où j'aime bien avoir mon travail, mes routines durant la semaine. Plutôt trois séances par semaine en plus du match. Puis, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est limite une sorte de méditation. Ce travail-là me plait et je ne le vis pas comment une charge supplémentaire. Donc si derrière ça peut se concrétiser lors des matchs, c'est tant mieux.

Comment s'est passée votre expérience américaine ?

J'avais fait à peu près dix ans en Pro D2. Le parcours de Carcassonne a fait que mon contrat s'est arrêté plus vite que prévu. J'ai des origines américaines et j'ai un peu de ce statut "Jiff (joueurs issus de la formation) américain" qui m'a permis de vite rentrer dans ce championnat. C'était Stephen Brett, un ancien numéro dix qui a joué un peu à Bayonne (25 matches en 2013-2014) et à Narbonne. Il était manager là-bas et m'a proposé de venir aux États-Unis, parce qu'il cherchait à construire une équipe pour la saison prochaine. Il m'a dit 'si, tu as envie de nous rejoindre, je te propose de passer deux mois avec nous et peut-être peut-être plus si ça se passe bien'. C'était une expérience sympa. Au-delà du rugby, c'était aussi l'environnement qui change, une autre culture sportive, une autre façon de vivre et donc forcément très intéressante, très enrichissante. Je pense que par la suite, en fonction de ce qui se passe au BO, mais j'y retournerai certainement.

Équipe : Cordin - Fariscot, Jonas, Vergnaud, Artru - Hilsenbeck, Domercq - Hébert, Matiu, Francoz - Matthews, Dyer, - Haouas, Soury, Nutsubidze.

Remplaçants : Sauveterre, Tougne, Aliouat, O'Callaghan, Aurrekoetxea, Perraux, Mc Clintock, El Fakir