Biarritz Olympique : Baptiste Erdocio et Auguste Cadot officialisés à Montpellier

Il ne manquait plus que ça. L'officialisation des départs de Baptiste Erdocio et d'Auguste Cadot, les jeunes pilier et centre du Biarritz Olympique , en direction de Montpellier . C'est désormais chose faite. Le MHR, champion de France en titre, a annoncé leur signature pour les trois prochaines saisons ce jeudi 25 mai à la mi-journée.

Cette saison, Baptiste Erdocio (1m73 pour 113 kg) a disputé tous les matches du BO. Le pilier de 23 ans a été titularisé à 21 reprises (pour 30 matches en tout), et a même pris le brassard de capitaine . De son côté, Auguste Cadot (21 ans, 1m80 pour 80 kg) a disputé 24 matches dont 22 en tant que titulaire. Une première saison pleine. Tout cela dans une année où l'extra-sportif est devenu un élément pesant pour la vie du groupe.

Le premier, formé à Bidart, et le second, à Chagny (en Bourgogne), étaient respectivement arrivés en 2014 et 2019 dans les équipes jeunes à Aguiléra. Une nouvelle fois, en vendant ses joueurs, Biarritz fait une belle opération financière, puisque les départs des deux jeunes rouge et blanc est évalué à minimum 500.000 euros .