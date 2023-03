Biarritz Olympique : "ça aurait été mieux avec le bonus," les déclas du BO après Massy

Un après-match mitigé. Après le succès contre Massy, les réactions étaient partagées en conférence de presse pour les Biarrots. Vainqueurs 38-19, il y avait d'un côté la satisfaction d'avoir front ensemble, dans un contexte pas évident, avec une infirmerie pleine à craquer et des joueurs qui n'évoluaient pas à leur poste. De l'autre, il y avait la frustration d'une victoire à quatre points, alors le BO avait le bonus offensif jusqu'à la 42e minute de jeu, et un essai de Massy.

Les déclas

Baptiste Erdocio, première ligne : "C'aurait été mieux de gagner avec le bonus. On aurait pu se donner des excuses si on avait perdu le match, avec des joueurs pas à leur poste, avec une vingtaine de joueurs sur la feuille de match. Mais on s'était dit de se resserrer et surtout de gagner ce match. Et si on pouvait, d'aller chercher le bonus. Mais il faut quand-même aussi féliciter cette équipe de Massy qui n'a rien lâché, qui a joué le jeu jusqu'au bout. Et j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir parce qu'ils ont envoyé du jeu toute la partie, avec beaucoup de jeunes joueurs. Et franchement, je ne leur tire mon chapeau parce qu'ils nous ont mis en difficulté. Et bravo à eux."

Gilles Bosch, demi-d'ouverture du BO : "On commence à être habitué à l'inhabituel et encore on arrive à être assez calme dans ces situations-là. Ca a été deux semaines compliquées, où on perd chaque jour un joueur à l'entraînement. On ne sait pas trop qui va jouer, à quel poste. C'est même peut être inédit en pro. On est intéressant parce que le manque de repères ne s'est pas beaucoup vu.

On avait vu en vidéo que c'était une équipe à prendre très au sérieux. Et donc on est quand même content, on gagne avec pas mal de marge et au final on est même un peu déçu vu la physionomie du match, de ne pas ramener ce bonus à la fin qui nous tendait les bras. Mais on est quand même fier de nous."

Shaun Sowerby, entraîneur des avants du BO : "Ce qui est un exploit, c'est de jouer avec moins de 23 joueurs, de ne pas avoir une effectif équilibré pour un match de rugby. Je le dis toujours, c'est difficile. Physiquement, c'est difficile. Psychologiquement, c'est compliqué. Et ce que j'adore sur cette équipe de Massy, qui me fait beaucoup penser à nous la saison dernière, c'est qu'ils s'accrochent et ne lâchent pas. Ça joue et dans ce contexte-là, même quand on était bien devant, le match n'étais pas fait. On a jamais eu la sensation que ce soit fait. Je suis fier de mes joueurs, d'avoir accroché le résultat. Le bonus, on ne l'a pas eu, mais c'était vraiment du bonus."

Place désormais à une semaine de trêve pour Biarritz, avant de recevoir, dans deux semaines, Nevers. Le BO remonte même à la cinquième place.