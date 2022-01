Projet Aguiléra : la mairie de Biarritz construira finalement son centre de formation sportif à l'hippodrome

La maire de Biarritz Maider Arosteguy annonce la création d'un centre de performance et de formation non plus à Aguiléra mais au Polo, à l'hippodrome des fleurs (Photo non contractuelle)

Nouvel épisode dans le feuilleton Aguilera et pas encore échec et mat : cette fois, c'est la maire de Biarritz qui avance ses pions. Maider Arosteguy confirme ce mardi 25 janvier la construction d'un centre de formation sportif. Il ne se situera pas à Aguiléra comme prévu mais sur le site du Polo. Elle affirme "la volonté de la Ville d'implanter à l'hippodrome des Fleurs un centre d'entrainement, de préparation et de performance sportive de haut niveau". La maîtrise d'ouvrage de cette construction sera publique, "en concertation avec les riverains, les clubs sportifs" assure l'élue. Un centre qui ne sera plus uniquement à destination du rugby professionnel, mais multisport, pour le professionnel mais aussi l'amateur. De quoi alimenter la polémique, alors que le Biarritz Olympique Rugby Pro souhaitait un centre de formation au sein même d'Aguiléra.

Pour ce projet, la municipalité biarrote prévoit une enveloppe de huit millions d'euros. Les études seront lancées cette année pour pouvoir démarrer les travaux vers la mi 2023. Le chantier devrait durer un an et demi. Maider Arosteguy espère la livraison pour décembre 2024.

Sur ce revirement, la maire de Biarritz Maider Arosteguy se justifie. "Il n'y avait pas véritablement de projet prévu à Aguiléra, insiste la maire. "Il y avait un projet de formation qui était prévu et nous cherchions le site le plus approprié qui puisse être étendu et surtout, qui puisse répondre à un maximum de Biarrots. Et ce site, tout naturellement, alors qu'on n'y avait pas pensé au départ, se trouve à l'hippodrome des Fleurs et non pas à Aguilera, qui a vocation à devenir le prochain quartier de Biarritz à abriter 350 logements. Et donc, on ne veut pas non plus que les usages soient trop intenses sur ce nouveau quartier Aguilera."

L'avenir du stade Aguiléra

Concernant Aguiléra, l'édile de la cité impériale promet de verser sept millions d'euros pour la rénovation du stade, "pour que le BOPB pérennise sa place dans l'élite du rugby". Soit une enveloppe globale de 15 millions d'euros. La maire de Biarritz assure avoir déjà inscrit un million d'euros dans le budget 2022 de la ville que le conseil municipal sera appelé à voter le lundi 31 janvier prochain.