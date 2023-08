Biarritz Olympique : David Couzinet et tous les Galactiques ont démissionné du bureau de l'amateur

Un retournement de situation comme seul le Biarritz Olympique peut en offrir. Tous les membres du bureau de l'association présidée par David Couzinet, l'ancien deuxième ligne, avec ses anciens coéquipiers Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion, Dimitri Yachvili, Jimmy Marlu ("Les Galactiques"), ont décidé de démissionner de leur poste. Ils avaient pris la tête du BO Rugby amateur il y a bientôt deux ans (le 15 septembre 2021), avec la bienveillance de la maire de Biarritz, après Sébastien Beauville, en plein conflit avec le club professionnel.

Deux saisons rythmées par les affaires, les tentatives de putsch, les litiges judiciaires entre Asso et SASP, dont on attend encore le délibéré devant la justice. Jean-Christophe Alnot est le nouveau président coopté. Il devrait être entouré de Serge Azpiroz (secrétaire) et Fabienne Lanusse (trésorière). Les documents ont été envoyés ce jeudi à la préfecture, qui a acté la décision.

Un choix qui intervient alors qu'en début d'été déjà, la vente de la section professionnelle à l'investisseur Romain Détré avait fini par capoter avec Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé.