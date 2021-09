Biarritz Olympique : "des échanges avec le corps arbitral" après les blessures de Peyresblanques et Cronin

Deux actions, les deux avant la demi-heure de jeu. Ce samedi à La Rochelle, le pilier gauche irlandais du Biarritz Olympique James Cronin, sortait sur blessure à la 27e après un plaquage de Levani Botia, le centre fidjien, sous forme de manchette au niveau du genou. La semaine dernière déjà, sur la pelouse d'Aguiléra, c'est Lucas Peyresblanques, le talonneur qui, sur un mauvais déblayage de l'ailier Juan Imhoff dans un ruck, a été violemment percuté de manière latérale sur la cuisse, au dessus du genou à la 29e minute. Victime d'une rupture totale de l'ischio-jambier, le talonneur manquera quatre à six mois de compétition.

Par deux fois fois, les arbitres, Jonathan Gasnier contre les Franciliens, et Vincent Blasco-Baqué contre les Maritimes, ont estimé que les actions s'étaient passées dans les règles en voyant les ralentis. Pas de sanction pour l'un ou pour l'autre des deux joueurs, ni avertissement verbal. Sans enlever la belle prestation de La Rochelle, bien au dessus du BOPB ce samedi sur la pelouse de Deflandre lors de la défaite (59-17), le manager biarrot Matthew Clarkin est revenu sur ces actions litigieuses, qui ont pu porter préjudice à la santé de joueurs Rouge et blanc.

"La semaine dernière, ce n'était pas forcément un plaquage. On a fait un montage, pour montrer quelques attitudes que l'on a pu voir, malgré le fait qu'il y a eu des changements dans les règles pour protéger les joueurs, ceux qui souvent se retrouvent en position de gratteur. On a commencé les échanges avec le corps arbitral pour voir justement, quelles sont les interprétations. La semaine dernière, on a perdu Lucas pour de longs mois [...] Il y a des attitudes que normalement, on ne doit plus voir sur un terrain de rugby. Tout cela m'inquiète. Et ce soir encore, voir un placage, mal maitrisé, ça fait c***... mais c'est sans doute aussi parce que ça s'ajoute à la déception de la défaite."

La semaine dernière, à l'issue de la rencontre contre le Racing 92, Shaun Sowerby, l'entraineur des avants biarrots, déclarait déjà : "Quand je vois les images, l’angle avec lequel le joueur rentre, le niveau de danger de ce geste, cela peut mettre fin à la saison de quelqu’un".

Ce samedi à La Rochelle, un autre joueur a été blessé : Johann Aliouat, transporté à l'hôpital pour une blessure à l'épaule droite.