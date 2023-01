Biarritz Olympique : échec de la conciliation entre sections pro et amateur

La démarche avait pour but de rabibocher les dirigeants du rugby amateur et du rugby professionnel au sein du Biarritz Olympique. C'est raté. La conciliation, sous les bons offices de la FFR et de LNR, engagée en octobre 2021, n'est plus, et n'a même jamais été. David Couzinet, le président du Biarritz Olympique Rugby Association, la partie amateure, a envoyé une lettre ce jeudi 19 janvier dans laquelle il constate "l'échec de la procédure". Le courrier est adressé au Directeur Général de la Fédération Française de Rugby Laurent Gabbadini et à son homologue de la Ligue Nationale de Rugby Emmanuel Eschalier.

Une conciliation tuée dans l'Œuf

Dans un contexte de désaccord entre le patron du rugby professionnel Jean-Baptiste Aldigé et celui du secteur amateur, au sein du même club, David Couzinet, une démarche de conciliation avait été entreprise en septembre 2021. David Couzinet demandait alors à la Fédération et à la Ligue de peser afin d'apaiser les différents, notamment financier, et de trouver un Modus Vivendi. Une réunion s'était déroulée le 20 octobre 2021. Déjà à cette époque, la FFR et LNR avaient constaté que "les conditions pour tenir cette réunion de médiation n'étaient pas réunies". Une seconde réunion devait avoir lieu. Elle ne s'est jamais déroulée.

De possibles recours en justice

David Couzinet dresse donc le constat d'échec : "voilà plus de dix-huit mois que notre Association sollicite la tenue de cette seconde réunion et demande à ce que des échanges constructifs puissent enfin avoir lieu. Or, mes demandes et autres relances restent sans effet. Aucune réponse n'est apportée. Aucune explication n'est donnée".

Remonté, l'ancien deuxième-ligne du BO poursuit. "Face à l'inertie et au silence gardé, je ne peux que constater que ni la FFR, ni la LNR, ni la SASP BOPB ne souhaitent porter leur concours à la résolution du litige né de l'exécution de la convention de Collaboration. La procédure de conciliation, qui avait été initiée à la demande de l'Association, est par conséquent un échec. Ce que je regrette. L'Association en tirera toutes les conséquences de droit qui s'imposent." David Couzinet, qui manifestement se sent lâché par les instances du rugby français, envisage des actions en justice pour récupérer des sommes d'argent auprès de secteur professionnel.