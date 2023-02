Biarritz Olympique : en Pro D2, le BO remplit plus les autres stades que le sien

Nul n'est prophète en son pays. Cette maxime s'applique tristement au Biarritz Olympique cette saison. De retour en Pro D2 après avoir fait l'ascenseur en Top 14, le BO peine à remplir Aguiléra. L'engouement autour de la montée s'est érodé, les températures hivernales n'aident pas, pas plus que les tensions extra-sportives autour du club. Mais le constat est bien là : à la mi-saison, Biarritz n'est que la dixième affluence du championnat, avec 4 300 spectateurs en moyenne, contre 8 300 pour Vannes, qui domine le classement des affluences.

Le paradoxe domicile / extérieur

La performance sportive est pourtant au rendez-vous. Malgré la lourde défaite à Oyonnax 42-17 jeudi 9 février, Biarritz est dans son objectif, à savoir le top 6, synonyme de phases finales. Malgré cela, il semble que les adversaires se déplacent plus pour voir le BO que ses propres supporters ne le font à domicile.

Contre Colomiers par exemple, lors du match aller à Aguiléra l e 21 octobre, il y a très exactement 4 222 spectateurs selon le BO. Au match retour , le 13 janvier à Michel Bendichou, le stade était quasiment plein, avec près de 8 000 spectateurs... Idem à Agen : alors qu' à l'aller , Aguiléra avait accueilli plus de 5 800 spectateurs, et que le club avait fait de ce match en événement en rappelant le titre de champion de France 2002 remporté face aux Lot-et-Garonnais, ils étaient plus de 7000 le 27 janvier à Armandie pour le match retour … et il faisait 15 degrés de moins. "La température, quand on est supporter, ça ne compte pas" souriait Frédéric, bonnet vissé sur les oreilles, venu supporter le SUA.

Dernier exemple, Montauban. Pour le match aller, lors de la 6e journée , Sapiac a fait le plein. "On a eu notre plus forte affluence depuis cinq ans, confirme Jean-Baptiste Fourcade, chargé de communication du club. On a eu plus de 6 800 spectateurs, c'est mieux que face à Bayonne l'an dernier, on était à 6 300 / 6 400. Et en plus, on était un jeudi soir, les gens travaillaient le lendemain." Au match retour, à la reprise en janvier, il y avait 4 200 personnes à Aguiléra pour voir le BO s'imposer sur le fil (20-17).

"Un grand club"

La raison de ce succès du BO hors de ses bases est la même à Colomiers, Agen ou Montauban. Biarritz reste un club trois fois champion de France dans l'ère professionnelle, un "grand club" qui met des étoiles dans les yeux des amateurs du rugby. Recevoir Biarritz, c'est toujours un événement, d'autant que le BO se permet pour l'instant de jouer les premiers rôles en Pro D2 , ce qui rajoute de l'enjeu pour les équipes qui reçoivent, soit adversaires directs, soit qui voudraient créer l'exploit de battre les Basques.

Depuis le début de la saison, l'affluence au stade ne cesse de baisser à Aguiléra. Le record reste celui de la 1re journée, contre Oyonnax, fin août, plus de 7 000 spectateurs. La plus faible, pour la réception de Soyaux-Angoulême, 4 000 spectateurs. En hiver et face à un promu, il semblerait que les supporters du BO aient préféré rester chez eux.