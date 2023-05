Biarritz Olympique : Erdocio et Cadot sur le départ, le point sur les transferts

Le Biarritz Olympique devrait perdre deux de ses pépites. Selon une information du journal L'Équipe, confirmée par France Bleu Pays Basque, le jeune trois-quarts centre Auguste Cadot devrait quitter Aguiléra pour Montpellier la saison prochaine. Avec lui, le Bidartar Baptiste Erdocio devrait également renforcer les rangs du MHR en Top 14 . Des sources proches des dossiers indiquent que les transferts sont "en très bonne voie". Depuis quatre ans au club, le demi-de-mêlée Barnabé Couilloud aussi ne sera plus Biarrot la saison prochaine. Sa destination n'est pas encore connue, mais sa signature pour une autre formation est imminente.

Des transferts à presque 500 000€

Selon nos informations, le montant du transfert de Baptiste Erdocio s'élèverait à 280 000€, et celui d'Auguste Cadot, autour de 170 000€. Ce dernier, aussi pisté par Clermont, qui ne s'est pas aligné sur l'offre du MHR. Une jolie plus-value pour le club, qui avait déjà réussi un coup semblable la saison dernière grâce aux transferts de Lucas Peyresblanques (Stade Français Paris), Mathieu Hirigoyen (Stade Français Paris), Romain Ruffenach (Section Paloise) et Francis Saili (Racing 92) pour un montant total de 1,4 millions d'euros.

Cette saison, Baptiste Erdocio (1m73 pour 113 kg) a disputé tous les matches du BO. Le pilier de 23 ans à été titularisé à 21 reprises, et a même pris le brassard de capitaine. De son côté, Auguste Cadot (21 ans, 1m80 pour 80 kg) a disputé 24 matches dont 22 en tant que titulaires.

henry ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. © Radio France - Stéphane Garcia

Plus tôt dans la saison, les transferts des ouvreurs Brett Herron (Colomiers) et Gilles Bosch (Narbonne) avaient déjà été officialisés, tout comme celui du pilier droit Quentin Samaran (Aix-en-Provence). Avec une poignée de matches à son actif cette saison, le demi-de-mêlée argentin Tomas Cubelli a lui décidé de prendre le chemin des Etats-Unis et de signer à Miami.

Concernant l'ailier international australien Henry Speight, le Wallaby révélait la veille du match à Aurillac , le dernier de cette saison de Pro D2 , qu'il n'était toujours pas fixé sur son avenir. Comme lui, d'autres joueurs cadres du BO sont en fin de contrat. Parmi eux, on peut citer le deuxième ligne Josh Tyrell, le trois-quarts gallois Tyler Morgan, tous les deux auteurs d'une saison pleine.

Rhys Webb en approche

Au rang des arrivées, le club reste pour le moins discret. Pour l'heure, le nom d'une seule recrue potentielle a filtré, celui de l'international gallois Rhys Webb. Le demi-de-mêlée de 34 ans aux 42 sélections (40 avec le Pays de Galles, deux avec les Lions Britanniques et Irlandais) était en visite à Aguiléra , sa signature serait en bonne voie.