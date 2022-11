Biarritz Olympique : "Huit mois après, j'ai dû reprendre le train en marche", Quentin Samaran sur son retour

Neuf petites minutes. Depuis le début de la saison, c'est tout ce qu'a joué Quentin Samaran, pilier du Biarritz Olympique. Blessé il y a huit mois à l'épaule, alors que le BO était encore en Top 14 , l'ancien joueur de Béziers n'a pu refouler une pelouse que lors de la réception d'Aurillac le 4 novembre dernier ( 31-16 ), en remplacement du capitaine Guy Millar, pour le dernier match du bloc . Un retour d'autant plus apprécié par le staff que les Biarrots sont décimés en première ligne depuis le début de la saison de Pro D2 .

Avant le déplacement à Massy, l'un des deux promus, de ce vendredi 18 novembre, Quentin Samaran revient sur sa longue absence, et ses ambitions en rouge et blanc. Interview.

Après huit mois d'absence, c'est enfin le moment de lancer votre saison ?

Oui, même si j'ai eu l'occasion d'être remplaçant lors du dernier match aussi. Ça fait plaisir de revenir à la compétition, de retrouver les copains, pour cette saison en Pro d2. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien.

Quand on revient d'une longue absence, est-ce qu'on a plus envie de "prouver" que d'habitude ?

Personnellement, j'ai d'abord envie de prouver à moi-même, puis à toute l'équipe, que je suis là, que je suis de retour, que je serai là pour eux, et que je vais donner le maximum à chaque fois que je pourrais être sur la feuille, et porter les couleurs de Biarritz.

Il y a eu énormément de blessures en première ligne depuis la reprise en août. Est-ce que Guy Millar ou Baptiste Erdocio, qui ont enchaîné, vous ont dit qu'ils sont soulagés de vous voir revenir ?

C'est vrai qu'ils ont beaucoup enchaîné, et qu'ils n'ont pas eu beaucoup de repos les pauvres (rires). Mais oui, ils sont contents. Il y a eu beaucoup de piliers qui se sont fait opérer, un peu tous au même moment, c'est très mal tombé, donc forcément, ils sont contents de voir de nouvelles têtes arriver pour souffler, et pour savoir qu'il y aura du monde derrière au cas où.

C'est facile de prendre le train en route comme ça ?

Il a fallu un petit temps d'adaptation, parce que ça faisait pour ma part huit mois que je n'avais pas joué. Mais j'étais déjà là l'an dernier, il y a un bon groupe, et le système de jeu n'a pas fondamentalement changé. Je reprends le train en marche, mais j'étais déjà dedans l'an dernier. Le groupe est vraiment bien, et m'a bien aidé à me réintégrer.

Vous revenez pile au bon moment, presque pour l'hiver, quand le ballon est plus glissant et le terrain plus gras...

Oui, mais ça, on essaie de ne pas trop en tenir compte. Nous, on essaie de proposer du volume de jeu, je pense qu'on est une équipe qui joue pas mal, avec beaucoup de déplacements, on doit être mobile. Mais c'est vrai, quand il fait froid et qu'il pleut, on a tendance à un peu moins courir et à se resserrer. De toute façon, dans tous les cas, ça passe par nous les avants. On doit assurer le combat pour que les trois-quarts puissent jouer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. On s'est entraîné comme ça cette semaine, avec beaucoup de volume, en sachant que Massy propose beaucoup de combat, et qu'il faudra aussi y répondre.

Le point infirmerie :

Avec Quentin Samaran, d'autres joueurs font leur retour : François Vergnaud au centre et Elliott Dixon en troisième ligne. Sont attendus un peu plus tard dans le bloc : Romain Lonca (arrière), Luka Azariashvili (pilier) et Ilian Perraux (centre). Le staff devrait donc pouvoir amplifier ses rotations. Auguste Cadot,(centre) sera absent deux semaines (coude), et Bastien Soury (talonneur) sera absent pour une durée encore indéterminée (tendon d'Achille).

La compo

Biarritz

Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque