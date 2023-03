Biarritz Olympique : "Il faudrait gagner quatre des cinq derniers matches", les déclas avant Carcasonne

Le compte à rebours est lancé pour le Biarritz Olympique . Le BOPB défait la semaine dernière à Mont-de-Marsan , se déplace à Carcassonne ce vendredi 30 mars, dans le cadre de la 26e journée de Pro D2 . Le début du "virage", de l'aveu même des joueurs, avant la dernière ligne droite de sa saison. À cinq matches de la fin de la saison régulière, avec toujours ce même objectif : se qualifier pour les phases finales de la deuxième division. Sauf que les Rouge et blanc (8es, 60 pts) n'ont plus tout à fait leur destin entre leurs mains. Retrouvez les déclas d'avant-match :

ⓘ Publicité

Thomas Sauveterre connait bien cette équipe de Carcassonne, pour y avoir évolué entre 2016 et 2022. "Ce match me tient à cœur, bien sûr. D'autant plus maintenant avec les enjeux qu'il y a. C'est un match qui sent bon ça. J'ai repris la course la semaine dernière, je n'ai eu aucune douleur, donc aucune appréhension du tout. On ne peut que digérer ce nouveau revers à Mont-de-Marsan, travailler sur nous-mêmes, ce qu'on peut contrôler et on va voir. Notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes."

"L'entame va être primordiale, Carca' est une équipe qui commence à prendre de la confiance. On voit qu'elle fait des bons résultats, elle aurait mérité de gagner à Béziers. Une équipe forte sur les bases, qui débute très fort. Le stade Albert Domec est plein depuis plusieurs mois, avec une grosse ferveur. C'est surtout un petit manque de maîtrise sur des moments clés du match."

"On n'est pas au pied du mur mais on n'a pas envie d'y être, au pied du mur. On est dans ce cheminement-là. On sait qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Si on perd ce match, ça va être d'autant plus compliqué. On est dans une situation un peu délicate et on a envie de se faciliter les choses aussi. Pour être sûrs de contrôler et d'avoir les cartes en main, il faudrait faire quatre sur cinq sur les cinq derniers matchs. Si tu perds celui-ci, il faudra faire 4/4 sur les derniers. C'est un calcul simple."

Steeve Barry débutera un 16e match cette saison © Radio France - Stéphane Garcia

De son côté, Steeve Barry débutera un 16e match en tant que titulaire à l'aile de Rouge et blanc. "C'est la dernière ligne droite. On n'a plus trop droit à l'erreur là, sur les prochains matches qui nous attendent. Donc victoire impérative si on veut rentrer dans nos objectifs, et être dans les six. Aujourd'hui, la balle est dans notre camp. À nous de faire un gros match. En face, on va avoir une belle équipe de Carcassonne qui joue pour son maintien. Un très gros match en perspective, pour arracher les points."

"Tout le monde est prêt pour le rendez-vous. Tout le monde a envie d'y être. On a fait des gros efforts toute la saison et ce serait dommage de gâcher tout ça en passant à travers. Là, on récupère des mecs qui ont été longtemps blessés. On sent qu'il y a de l'énergie qui se dégage. C'est enthousiasmant et on veut bien finir."

"On sait qu'on est capable de faire des bons résultats contre toutes les équipes. On a eu des passages à vide mais on a eu aussi des bons matchs et des bonnes séquences. Je prends l'exemple de Mont-de-Marsan, malgré la défaite, on revient d'un 21-0. L'équipe a des ressources. On en est conscient. Après, maintenant, à nous de les exploiter au mieux pour obtenir un résultat."

Quinze de départ probable de Biarritz

Guy MILLARD - Thomas SAUVETERRE - Luka AZARIASHVILI

Johan ALIOUAT - Adrian MOTOC

Josh TYRELL - Torniko JALAGONIA - Thomas HÉBERT

Tomás CUBELLI - Baptiste GERMAIN

Tyler MORGAN - Joe TOMANE - Auguste CADOT - Steeve BARRY

Joe JONAS

Prise d'antenne dès 19h sur France Bleu Pays Basque © Maxppp - RD

Calendrier et classement de Pro D2

Calendrier 26e journée de Pro D2