Biarritz Olympique : "Il faut que la saison se termine", les déclas après Grenoble

Le BO rate son rendez-vous pour la dernière de la saison à Aguiléra. Nouvelle défaite, contre Grenoble (26-35) , la sixième consécutive dans cette fin de saison qui ressemble à un long tunnel sans fin pour Biarritz, dans le contexte d'une hypothétique vente, de certaines fins de contrat et des non-prolongations de certains joueurs. Les mots des 3èmes lignes Simon Augry et Thomas Hébert, ainsi que ceux de l'entraineur, Shaun Sowerby.

Thomas Hébert : "Bien finir l'histoire de ce groupe"

"On est forcément très frustré. Forcément la tête en bas. Mais on a livré encore une fois une bonne bataille. Une de plus, sans résultat. On avait à cœur de montrer que l'on avait notre place dans les six et montrer qu'on pouvait battre des équipes, notamment Grenoble qui était seconde. C'était un peu prétentieux, mais on avait une équipe pour se qualifier. Je n'en doutais pas. Après, on ne le fait pas."

"Il reste Aurillac. On va y aller même si c'est plus dur de trouver la motivation, mais on va faire en sorte de bien finir l'histoire avec ce groupe, qui a été exceptionnel toute l'année. Pour clôturer les deux années qu'on vient de vivre dans ce groupe. Et c'est vrai qu'il va y avoir quand même, pas mal de départs dans le groupe, même si on ne sait pas trop encore... on va donc profiter à fond. On ne se pose aucune question et on verra."

Simon Augry : "Quand on n'a pas la tête à jouer..."

"Il faut que la saison se termine. J'ai eu un trou de quatre mois et demi dans la saison et quand je suis revenu, le constat, c'est que je n'ai pas vu l'équipe qu'on avait au début de saison. Dans les têtes, physiquement. Quand je vois des pieds à 1.600 minutes à la saison, je ne vois pas d'autres clubs où ça arrive... Six défaites d'affilée, on va essayer de bien finir la semaine prochaine à Aurillac. Il faut tourner une page et repartir sur de bonnes bases l'année prochaine, avec une dynamique, un état d'esprit positif. Et ça ira mieux."

"Et pourtant, on se parle beaucoup dans le groupe, on se dit les choses. Mais quand on n'a pas la tête - vous connaissez le contexte - quand tu n'as pas la tête à jouer au rugby, plus les mois avancent, avec les mecs qui arrivent en fin de contrat et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, cogitent... Malheureusement, on est des humains, on n'a pas la tête au rugby. C'est peut-être ça aussi le petit truc que j'ai ressenti quand je suis revenu à la compétition. Ce qui m'a marqué, c'est défensivement. Sur les quinze premiers matchs, défensivement, je nous trouvais fort sur l'homme, on plaquait, on faisait reculer, et après mon retour, on subissait plus les impacts."

"On est spectateur. On est des petits soldats, on fait ce qu'on nous dit de faire. Mais bon, le soldat, quand dans la tête ça ne va pas, il ne va pas aller au feu comme il devrait aller. C'est comme ça."

Shaun Sowerby : "Je suis triste..."

"Dans la création d'une équipe et sa construction, il n'y a pas que l'aspect tactique ou technique, il y a aussi la dynamique derrière que ça engendre. C'est-à-dire que, quand les moments sont difficiles, quand c'est le moment de faire basculer le match et une équipe croît plus que l'autre, elle est sûre de ses convictions, de son cadre, et donne un peu plus. Dans le bras de fer, ça fait la différence. C'est ce qui nous manque. En face, Grenoble a vécu une saison compliquée l'année dernière. On voit bien l'effet que ça a pu donner. Et pour nous cette saison, il y avait beaucoup de matchs très serrés. Et quand ça comptait, on n'avait pas ce petit plus qui, en début de saison, n'est pas bien grave, mais à la fin, tous ces petits détails, c'est ce qui fait les résultats. Et on n'avance plus, on y croit moins, on est moins en confiance... Je parle là de force collective qui permet renverser des situations. La distraction extérieure était trop importante pour que le groupe - dont je fais partie - continue d'y faire abstraction."

"Ému ? Oui, parce qu'on arrive à la fin. Mais je ne suis même pas rentré dans ça. Vraiment. Je pense collectivement, tout le temps. Je suis sur le travail. C'était important que l'équipe finisse bien, avec une victoire. Il manque ça, même si au niveau de la prestation, des efforts, les joueurs ont répondu. Mais je suis triste. Triste pour ce groupe, de pas avoir bien terminé la saison régulière. C'était plus fort que nous. Mais on n'a pas encore fini."