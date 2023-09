Biarritz Olympique : "j'ai honte', les réactions après le naufrage contre Mont-de-Marsan

Le Biarritz Olympique est dernier de Pro D2. Rien de définitif, mais après cinq matches, et un premier bloc déjà terminé, ce classement fait plus que tâche. Avec 168 points encaissés depuis le début de la saison, difficile d'imaginer que ce Biarritz Olympique-là puisse tutoyer les sommets du championnat de Pro D2 .

ⓘ Publicité

Contre Mont-de-Marsan , ce mercredi 13 septembre, Biarritz s'est incliné 37-17, première défaite à domicile de la saison. Une déroute, après avoir déjà encaissé 55 points à Valence-Romans, et 40 à Grenoble . En tribune, de nombreux de spectateurs sont partis avant la fin, le reste a sifflé copieusement les Biarrots, une réaction légitime pour le trois-quarts centre Ilian Perraux et ses coéquipiers.

Les déclas :

Ilian Perraux, trois-quarts centre du BO : "Les supporters ont bien raison de nous siffler. Avec ce qu'on a montré, ils ont bien raison. C'est nous qui devons nous remettre en question, pas eux. Ça fait plusieurs matches à domicile qu'on ne leur offre pas grand-chose, aujourd'hui, nous sommes face à nos responsabilités. À nous de réagir, ça ne me dérange pas du tout qu'ils nous aient sifflés.

On a manqué de respect au club, on s'est manqué de respect entre nous nous, manqué de respect à nos spectateurs, nos supporters. Résultat, on est ridicule, j'espère qu'on en a tous conscience. On n'a pas les bonnes attitudes, on n'est pas collectif, donc on ramasse. À nous d'assumer, sans chercher d'excuses ailleurs. J'ai vraiment honte de la performance que j'ai faite, et qu'on a faite, et j'espère qu'on va réagir."

Thomas Hébert, capitaine du Biarritz Olympique, après la déroute face à Mont-de-Marsan. © Radio France - Rémy Doutre

Thomas Hébert, capitaine et troisième ligne du BO : "Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver un collectif. C'est comme ça, c'est malheureux, et je le redis, je n'ai pas la solution aujourd'hui. Je suis d'autant plus touché qu'on perde comme ça, sachant que je suis capitaine, c'est sûr. Je le prends complètement pour moi, parce que je suis censé mener l'équipe et là... je ne mène rien du tout.

C'est dur ce que je dis, mais voilà, on se ment sur le terrain. Il faut à tout prix réagir, parce que là, on en est à cinq matches, un premier bloc qui se termine. Il en reste beaucoup, mais pour redresser la barre, il va nous falloir beaucoup de blocs encore. Ça ne sera pas réglé dès le prochain, ça se fera petit à petit. On a encore une marge de manœuvre, mais il ne faut pas louper le wagon. Parce sinon, on va pleurer si on le loupe."

Roger Ripol, entraîneur des avants du BO : "On est fébriles. On n'arrive pas à se trouver, à se connecter. Depuis le début, nous sommes en construction. Mais même si la performance n'est pas acceptable, même si l'état d'esprit n'est pas bon, il faut essayer de rester positif pour se relever. Maintenant, on n'a pas le choix. On est à notre place, à notre niveau. C'est à nous de changer les choses, ensemble, pour se reconnecter, retrouver notre jeu, notre état d'esprit."