Biarritz Olympique : "J'avais une envie folle de retrouver Aguiléra," Yohann Artru après Vannes

Presque deux ans. Deux ans sans avoir connu la joie d'une titularisation à domicile avec la tunique du Biarritz Olympique . Après la rencontre remportée face au RC Vannes (19-13) ce vendredi 3 février, l'ailier biarrot Yohann Artru avait du mal à cacher son plaisir. "J'avais une folle envie de retrouver Aguiléra, parce que je pense que ça fait depuis la réception d'Aurillac l'année de la montée que je n'avais pas commencé à domicile... ça a été un vrai bol d'oxygène." Une dernière titularisation qui remontait donc au 24 mars 2021.

Arrivé en 2017 de Perpignan , devenu cadre du vestiaire, Yohann Artru a dû ronger son frein, entre blessures et concurrence à son poste. "Ce n'était pas évident. Mais le groupe passe avant mes états d'âme. J'ai beaucoup plus d'expérience maintenant, j'arrive à prendre un peu de recul et surtout à aider les autres. Même si les autres ont beaucoup d'expérience aussi. Mais voilà, j'essaie de mettre mes compétences au service du collectif."

Un essai en prime

À la 10e minute du match contre Vannes , dans le cadre de la 19e journée de Pro D2 , Artru est le premier à faire parler la poudre, avec un essai en soliste sur son aile. Servi dans les 22m vannetais, il tape par-dessus la défense puis récupère le ballon avant de plonger dans l'en-but. "C'est marrant, il s'est passé quasiment exactement la même chose la veille à la mise en place, rigole l'ancien international U20. Dave O'Callaghan prend un ballon, l'ailier vient se fixer en face et voilà, je joue un 'un contre un' et j'ai le bon rebond. Je n'ai presque pas d'autres options. Cette fois-ci, ça me sourit. D'habitude, je n'ai pas trop de chance avec les rebonds, donc je prends. Je suis content."

Malgré son sourire en conférence de presse, l'ailier n'a volontairement pas laissé éclater sa joie sur le terrain. "Je l'ai gardée en moi. Je n'ai pas célébré outre mesure. J'étais très, très content intérieurement, mais je voulais rester dans mon match et faire la partie la plus propre possible pour garder le fil, pour ne pas me faire attraper par mes émotions."

Après ces deux années de disette à domicile, cet essai et cette prestation aboutie redonnent du baume au cœur au joueur de 30 ans. "C'est un bol de confiance parce que j'arrive à revenir dans l'équipe. Donc je suis très très content. Maintenant, je préfère retenir la victoire. C'est un petit plus qui me fait super plaisir, même pour l'équipe et tout ça. Je suis hyper content ce soir." Le manager général Shaun Sowerby a aussi salué Yohann Artru, sa prestation du soir, mais aussi son état d'esprit.

Propos recueillis en conférence de presse par France Bleu Pays Basque.