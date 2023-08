Biarritz Olympique : "Je me doutais que ça allait faire jaser, venant de Bayonne", raconte Yann David

Il fait partie des anciens du vestiaire du BO nouveau. Des 13 recrues arrivées cet été à Aguiléra, Yann David - débarqué cet été après deux saisons à l'Aviron Bayonnais - aura la tâche d'amener de l'expérience, avec Rhys Webb et Jonathan Joseph notamment, au sein d'une équipe qui l'année dernière avait été portée par la fougue de sa jeunesse de qualité. Avant le premier match de la saison, la réception de Colomiers, ce jeudi 17 août, le trois-quarts centre qui débutera la rencontre évoque les dernières semaines.

ⓘ Publicité

Comment s'est faite votre arrivée au BO ?

Yann David : J'ai été contacté plutôt tardivement, sur le mois de mai. J'étais déjà en contact et avant la saison avec Vannes, ensuite avec Dax, dans l'ordre chronologique. Il y a plusieurs éléments qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Et finalement, ça a été le Biarritz Olympique et je suis vraiment content de rejoindre l'équipe.

Dans quel état vous avez trouvé le groupe après une saison dont le résultat a déçu ?

En toute sincérité, c'est vrai que tout ce qui a gravité, tout ce qui s'est passé autour du club, pour les nouveaux arrivants, ça pourrait un petit peu effrayer ou faire peut-être un peu peur. Et j'ai été très agréablement surpris du groupe que j'ai trouvé en arrivant. Je suis tombé sur un groupe qui était vraiment très solidaire, vraiment uni, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça a été très rassurant et très rafraichissant, d'entrée, pour moi. Je pense que ce sera de bon augure pour la suite.

Vous faites partie des joueurs avec une expérience internationale qui ont signé cet été, vous allez avoir un rôle d'encadrant avec tous les jeunes de l'équipe ?

On va essayer de faire du mieux qu'on peut. On va essayer d'apporter toute notre expérience au club. On s'appuie sur un groupe de très bons jeunes qui est déjà en place au BO. Donc, on espère que l'osmose va se faire très, très rapidement, même si on a déjà beaucoup bossé depuis le début de l'intersaison et on verra ce qu'il adviendra sur les futures échéances. C'est tout le vécu, que ce soit dans des saisons plutôt positives ou des saisons plutôt négatives. C'est de rester le plus froid possible, que l'équipe soit tirée vers le haut, qu'on ait de mauvais résultats ou qu'il y ait beaucoup de choses négatives qui peuvent graviter autour d'un club. C'est essayer de rassurer tout le monde et justement garder la tête au-dessus de l'eau dans tous ces moments-là.

Prise d'antenne dès 20h30 sur FBPB © Radio France - FBPB

Comment s'est passée la préparation ?

De manière accélérée ! Parce que j'ai signé assez tardivement ici avec le club. J'ai donc loupé un peu le début de la préparation. Mais l'intégration s'est vraiment faite très naturellement. On m'a vraiment épaulé, que ce soit les plus jeunes, les plus anciens ou même le staff qui est là cette saison. Donc ça s'est vraiment très bien passé. De là à vous dire que tout sera parfait dès le début de saison... Peut-être qu'il en manquera un peu pour que la mayonnaise prenne entièrement. Il faudra probablement deux ou trois matches, mais en tout cas, on est plutôt confiants et on a hâte d'y être. Après, je ne suis pas tellement du genre me prendre la tête avec ça. C'est vrai que je vis au jour le jour. J'apporte tout ce que je peux apporter. Je me donne toujours à 300 %. Des fois, je serai bon, des fois moins bons. Mais j'essaye en tous les cas de donner le meilleur de moi.

L'envie est-elle encore là ?

C'est vrai que la question est légitime. J'ai eu 35 ans en avril dernier. Est-ce que j'arrête, est-ce que je continue ? Mais voilà, on n'a qu'une vie et je suis allé chercher au plus profond de moi-même et je savais que si j'arrêtais tout de suite, j'allais avoir trop de regrets. Je me sentais trop bien pour pouvoir arrêter. J'ai eu différentes opportunités. Celle-ci s'est concrétisée. J'en suis vraiment ravi et j'ai hâte d'y être.

Quitte à passer de Bayonne à Biarritz...

Je me doutais très bien que ça allait faire jaser, forcément. De passer de Bayonne à Biarritz ou de Biarritz à Bayonne, avec les fameux derbies qu'il y a eu tout au long de ces années. Je savais à quoi m'attendre, je savais très bien que j'allais aussi en prendre plein la gueule en faisant ce choix-là. Mais je les assume. Voilà, ça fait partie du jeu, C'est de bonne guerre et je suis ravi d'être là aujourd'hui.

La réception de Colomiers pour débuter la saison de Pro D2, avec une préparation en retard par rapport à d'autres équipes, ça a tout du match piège ?

C'est sûr. On sait à quoi s'attendre. Je me souviens de Colomiers quand j'ai joué avec Bayonne en Pro D2, il y a deux saisons. Je les ai vus jouer aussi très régulièrement. J'ai analysé un peu leurs matchs et c'est vrai que c'est une équipe qui est rude, qui est installée dans la deuxième division depuis X années. Une équipe qui propose un très joli jeu. Et voilà, ça va être un match compliqué. On sait où on met les pieds, on essaie de se préparer en conséquence et on verra jeudi soir.

Equipe du BO : El Fakir - Lebrun - Haouas ; Aliouat - Matthews ; Webb - Perraux ; Kibirige - David - Morgan - Martin ; Jonas