Biarritz Olympique : "Je ne savais pas à quoi m'attendre en Pro D2", Tyler Morgan sur sa saison au BO

Ce n'est peut-être pas le nom le plus en vue de la ligne de trois-quarts, mais dans l'ombre des Baptiste Fariscot, Auguste Cadot ou Joe Jonas, le centre Gallois Tyler Morgan est devenu un homme de base du système de Matthew Clarkin et Shaun Sowerby. International à cinq reprise avec les Diables Rouges, il a joué 16 des 23 matches du BO cette saison. Titulaire à chaque fois, hormis lors de la réception d'Oyonnax (18-14) pour la première journée de Pro D2 , le joueur de 27 ans (1m86 pour 104kg) revient sur son expérience au Biarritz Olympique , avant d'accueillir Nevers ce vendredi 17 mars.

À quoi vous attendiez-vous en signant à Biarritz ?

Je ne savais pas à quoi m'attendre, pour être honnête. Je n'avais pas regardé beaucoup de Pro D2, plutôt du Top 14, comme vous pouvez vous en douter. Je connaissais Biarritz, beaucoup d'anciens amis y avaient joué dans le passé. Sur l'équipe, je savais à quoi m'attendre. Mais sur le championnat, pas vraiment, et il est très relevé. Il y a beaucoup d'équipes qui bataillent pour accrocher les barrages. Vu le niveau, on comprend très vite pourquoi de très bons joueurs en sortent, et par ricochet pourquoi l'équipe de Franc est si forte aujourd'hui. C'est un gros défi, et c'est chaque semaine un nouveau challenge. C'est aussi très physique, c'est vraiment très différent et au-delà de ce à quoi j'aurais pu m'attendre.

C'est si différent que ça de l'United Rugby Championship (URC), l'ancien championnat Celte où jouent les équipes galloises notamment ?

Oui, très. Ici, on s'attend plus ou moins à la même chose chaque week-end, avec de gros packs d'avants très denses et un ou deux trois-quarts très physiques dans la ligne. Mais ça joue un peu plus qu'en URC, les joueurs aiment ça.

Vous savez, en URC, vous jouez des équipes de partout, des Sud-Africains, des Italiens, des Irlandais, des Ecossais, et vous avez en plus la Coupe d'Europe. Ce sont des défis très différents à chaque week-end. Ici, c'est différent, c'est un peu plus prévisible. C'est vraiment très différent.

Homme de base du Biarritz Olympique, Tyler Morgan était du match nul à Grenoble (13-13). © Maxppp - Stéphane Pillaud

C'était difficile de s'intégrer à Biarritz ?

Vraiment pas. L'équipe m'a accueilli à bras ouverts. C'est un groupe de bons gars, qui m'a aidé à très vite faire la transition, ça a été très facile de m'installer ici. Je ne peux pas me plaindre. Le Pays Basque est un endroit magnifique où s'installer et vivre. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'en profiter.

C'est ma première fois hors du Pays de Galles, donc c'était un gros défi de venir. J'ai été jeté dans le grand bain dès le début. Les premiers matches, je cherchais juste mes marques et à m'installer. Une fois que j'ai trouvé mon rôle, ça l'a fait.

L'entraîneur des trois-quarts Barry Maddocks est aussi Gallois, ça a aidé ?

Oui, on se connaissait de l'époque où je jouais aux Dragons de Newport, donc on est repartis sur les mêmes bases. Les combinaisons sont les mêmes, nommées à partir de noms de barres de chocolat, c'est assez marrant. En dehors de ça, c'est chouette d'avoir quelqu'un qu'on peut aller voir, à qui on peut parler, et qui connait son jeu, comment il veut jouer et comment il veut que l'équipe fonctionne. Ça ressemble vraiment à quand on travaillait ensemble au Pays de Galles.

La Pro D2, c'est un marathon de minimum 30 matches. Avez-vous l'impression d'entamer le sprint final ?

Oui, c'est une très longue saison. Il y a beaucoup de matches, beaucoup plus que ce à quoi je suis habitué. À partir de vendredi, c'est encore un gros bloc qui arrive. En Pro D2, le management et la gestion des blessures sont bien plus importants que ce à quoi je m'attendais. Donc oui, il reste au moins encore sept matches. Ce qui fait que je ne pense pas qu'on ait encore attaqué le sprint final. On a deux gros matches qui arrivent, Nevers et Mont-de-Marsan, donc on reste juste concentrés sur le week-end qui arrive. On va donner notre meilleur pour se qualifier. Nous sommes prêts, après Nevers il restera encore six matches donc pas de sprint, on construit juste notre fin de saison.

Tyler Morgan sera une nouvelle fois sur le pré ce vendredi 17 mars pour recevoir Nevers lors de la 24e journée de Pro D2 . Associé pour une fois à François Vergnaud, dans son rôle de régulateur des lignes arrières.