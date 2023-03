Biarritz Olympique : Jean-Baptiste Aldigé s'en prend à nouveau à la presse, après avoir été condamné

À peine deux questions adressées aux joueurs, une du quotidien régional Sud-Ouest, une autre de France Bleu Pays Basque : "comment préparer un match aussi important dans un climat aussi pesant ?" et Jean-Baptiste Aldigé, le président du Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB), coupe ses joueurs et prend à partie les journalistes : "Vous créez vous-même les problèmes pour ces garçons, et après vous demandez si les problèmes ce n'est pas ça !"

Le climat pesant, c'est un président omniprésent qui s'est fâché avec tout l'écosystème du BOPB : élus, supporters qui désertent le stade , journalistes, et qui traine une série de procédures contre lui. Il y a dix jours à peine, il était condamné pour avoir empêché les journalistes de faire leur travail.

Le BO doit verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour avoir refusé l'accès à la tribune de presse, donné la consigne aux joueurs de ne pas répondre aux interviews et pour avoir distribué des casquettes aux supporters avec l'inscription "Make journalism honest again" en référence à Donald Trump, l'ancien président américain. Le club fait par ailleurs appel de cette décision.

Cerise sur le gâteau, après avoir exprimé leurs inquiétudes la semaine passée, les joueurs se sont sèchement fait recadrer pour le manager Matthew Clarkin, qui a peu goûté que ses hommes dévient du discours officiel.

C'est aussi l'incertitude dans laquelle le staff entretient les joueurs : la plupart d'entre eux n'a aucune idée d'où ils seront dans trois mois, à l'issue du championnat. Jean-Baptiste Aldigé pourrait quitter le BO pour Agen, son club de cœur, mais pour ça il faut vendre le club, et pour l'instant ce n'est pas chose faite, même si la maire de Biarritz Maider Arostéguy a évoqué la piste de plusieurs repreneurs potentiels.

"Parlez de rugby !"

Pendant qu'il monopolise la parole, le président biarrot insiste en accusant les journalistes de la mauvaise performance de la soirée (ndlr : défaite contre Nevers 23-28) : "Le contexte, vous le connaissez ?", arguant que : "Je viens à la défense de ces joueurs. Les deux qui sont là, ils ont assumé jusqu'au bout, Vous avez fait sortir du rail certains et vous leur demandez d'assumer. Parlez juste de rugby !" Les deux joueurs présents, Baptiste Erdocio et Guy Millar attendent que leur président termine. Mais une fois encore, il ne leur apporte aucune réponse sur leur avenir : la vente du club ou une saison supplémentaire avec un mini-budget de moins de 6 millions d'euros.