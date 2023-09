Biarritz Olympique : l'Assemblée générale de l'association repoussée, deux candidats non éligibles

Le BO amateur va rester sans tête pour encore quelques jours. Alors qu'avait été convoquée une Assemblée générale le mercredi 20 septembre dans les locaux du Bendern, à proximité du stade Aguiléra, un courriel adressé à tous les membres de l'association indique ce lundi soir que l'AG ne se tiendra finalement pas. Et pour cause : la seule liste qui avait été déposée dans les délais pour prendre le relais de Jean-Christophe Alnot , qui avait succédé brièvement aux "Galactiques" menés par David Couzinet , a été invalidée.

"En effet, deux des personnes se présentant aux fonctions ne répondaient pas aux conditions électives érigées par nos statuts", indique le courrier électronique signé par l'administrateur de l'amateur. Parmi les personnes visées : Nicolas Brusque, l'ancien arrière et président du club pro, qui devait être tête de liste. Ce dernier avait tenté un putsch de l'amateur en avril 2022, après l'échec de la candidature de Serge Blanco. Selon plusieurs sources, le Palois d'origine âgé de 47 ans n'aurait notamment pas réglé sa cotisation de licence à temps. Il aurait, par ailleurs, démissionné trop tard de son poste au conseil d'administration du club professionnel . C’est l’article 15 de la convention liant l’asso et le club pro qui est mis en avant.

Ce rebondissement de dernière minute repousse le changement de tête au Biarritz Olympique Rugby (BOR) amateur. Et pour cause : la date limite du dépôt des listes est le vendredi 6 octobre, avant de passer à la validation le samedi 7 octobre, pour une élection à venir le mardi 10 dans les locaux de l'asso, à l'espace du Bendern. Une liste "Aldigé-compatible", qui permettrait à la SASP et à la direction du club professionnel de Louis-Vincent Gave de reprendre la main sur l'association, les Espoirs et le Centre de formation, avec des changements à attendre au sein de la structure. Une opération qui a reçu l'aval de la mairie de Biarritz.

Concernant l'Assemblée générale élective fixée le 10 octobre, seuls les membres licenciés auprès de la FFR, à jour de leur cotisation au 25 septembre 2023 et âgés de plus de 16 ans au 1er janvier 2023 seront convoqués. Et pendant ce temps, la situation sportive de l'équipe professionnelle est délicate, avec une place de lanterne rouge en Pro D2 , après cinq journées de championnat.