Biarritz Olympique : l'élection demandée par le camp Blanco réfutée par les Galactiques

"Ceci n’a pas valeur de convocation", avait prévenu David Couzinet, après la journée du vendredi 11 mars. Ce matin-là, un document dénommé "Convocation Assemblée Générale Ordinaire" avait été placardé sur la porte d'entrée des préfabriqués situés sur le terrain du Bendern, qui servent de locaux administratifs à l'Association Biarritz Olympique Rugby. Un document signé Serge Blanco, afin de demander la révocation du bureau actuel de la section amateur.

Mais à travers un communiqué publié ce mercredi 23 mars, les dirigeants du Rugby amateur (David Couzinet en tête, mais aussi Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy et Jérôme Thion) indique que "compte tenu des irrégularités constatées, Monsieur Serge Blanco, faute de remplir les dispositions légales et statutaires applicables, n’a ni qualité, ni encore moins le pouvoir de convoquer une assemblée générale ordinaire, le 4 avril prochain". Invité de 100% Rugby David Couzinet s'explique sur France Bleu Pays Basque.

Une réunion à valeur d'AG ?

"Il n'y aura pas de d'AG le 4 avril prochain pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de motifs juridiques là-dedans. Pour nous, elle est non recevable. Il y a des personnes qui ont signé, qui ne sont pas membres de l'association, on a des personnes mineures qui ont signé et certaines personnes ne savent même pas ce qu'elles ont signé. Serge Blanco a demandé une AG, mais ce sont les membres du bureau qui peuvent la convoquer et la tenir. Il y aura peut-être une réunion mais elle n'aura pas valeur d'assemblée générale [...] Avec Serge (Blanco, ndlr) on est là pour la même chose. On est là aussi pour le bien de l'association, pour les gamins, pour mettre en place des choses, pour pérenniser l'association. Donc, Serge peut prendre sa part dans ce projet-là" explique l'ancien deuxième ligne du BO.

Mais une réunion pourrait avoir lieu ce même lundi 4 avril. Des votes effectués, et dans ce cas-là, la suite pourrait se dérouler devant les tribunaux pour entériner ou non les décisions prises. "On n'a pas l'intention de lâcher. On est là pour travailler, pour les jeunes et les féminines qui composent la section amateur du Biarritz Olympique. On a envie de la pérenniser [...] Ce n'est pas une question de personnes qui auraient envie de garder un siège. De toute façon, quand nous n'étions pas là, ça n'allait déjà pas. On revient, ça ne va pas non plus. Est-ce que le problème, c'est vraiment nous ? Il faut se poser les bonnes questions."

Listes connues la semaine prochaine

D'ici là, il n'y aura donc pas de campagne projet contre projet ? "Notre projet, on essaie de le mettre en place depuis le 15 décembre, date à laquelle notre prise de fonction a été votée. On œuvre tous les jours. On est parti à la recherche de partenaires pour récupérer des fonds, pour faire vivre les douze salariés, les douze familles de l'asso. On a relancé les calendriers, le tournoi Jean Rumeau (7 et 8 mai) après trois ans d'attente, fait en sorte d'avoir des locaux sur le Bendern, des bureaux que l'on n'avait pas, une salle de musculation aussi pour les féminines et le centre de formation. On a des objectifs maintenant, et on s'attelle à travailler pour la saison prochaine."

Dans le camp d'en face, on pointe une situation sclérosée au sein du BO Rugby. Des joueurs qui ne progressent pas, des jeunes qui n'ont pas d'avenir, des crises dans certaines catégories et aucune entente avec la SASP. Plus de 25 % des adhérents, mécontents ont dû émarger pour demander une AG. La liste d'opposition menée par Serge Blanco devrait être connue début de semaine prochaine.

Quant à la relation rompue avec la SASP, est-ce que les supporters biarrots peuvent vraiment se satisfaire de cette situation ? "J'ai envie de vous retourner la question : pourquoi n'y a-t-il plus de lien avec le club pro ? Ça vient de qui ? Ça ne vient pas de nous. Depuis qu'on est arrivé, on ne fait que répéter qu'on est là pour rassembler tout le monde, pour essayer d'apaiser les choses. J'ai lancé des contacts. Je n'ai aucune réponse. Ce n'est pas nous qui fermons la porte. On a des réunions obligatoires pour le suivi des jeunes du centre de formation, avec les membres du club, mais ils ne répondent même pas à nos mails de rendez-vous. Ou quand ils répondent c'est pour nous dire 'si Benoît Baby le directeur du centre de formation est là, on ne viendra pas.'"

