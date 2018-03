Biarritz, France

Principaux argentiers du Biarritz Olympique depuis un an, Charles Gave et ses associés jettent l'éponge. Le créateur du fonds d'investissement "Gavekal", société de services financiers basée à Hong Kong qui pèse 3 milliards de dollars, l'a annoncé ce lundi matin dans une interview accordée à France Bleu Pays Basque. Il a envoyé au président du conseil d'administration, Benjamin Gufflet, une lettre de démission sans ambiguité et particulièrement piquante que nous avons pu nous procurer.

La lettre de démission de Charles Gave envoyé à Benjamin Gufflet, le président du conseil d'administration du Biarritz Olympique - Charles Gave

En désaccord avec Bruno Ledoux et Benjamin Gufflet, l'autre duo d'hommes forts du BO, qui ont refusé leur prise de contrôle total lors d'une réunion la semaine passée, Charles Gave et ses associés, Jean-Jacques Netter et Jean-Baptiste Aldigé, quittent le conseil d'administration un peu plus d'un mois seulement après l'avoir intégré. Seuls à la barre Ledoux et Gufflet doivent trouver 1,5 millions d'euros très rapidement pour sauver le club.

France Bleu Pays Basque : L'aventure avec le Biarritz Olympique est terminée ? Pourquoi ?

Charles Gave. Il y a un an, nous avons reçu un appel au secours du BO. Nous avons mis à l'époque 1,5 millions d'euros pour le sauver. Nous avons présenter ensuite, après le 2 février, un plan qui permettait au BO de s'en sortir et dans lequel nous nous engagions à investir pour essayer de le relancer, pas simplement le BO mais aussi toutes les activités d'éducation, etc...

Ce plan impliquait que nous prenions vraiment le contrôle du BO puisque nous étions ceux qui fournissions l'argent, qui avions fourni l'argent pour sauver le BO l'année dernière. Ce plan a été refusé par Bruno Ledoux et Benjamin Gufflet. Dans la mesure où nous n'étions pas capables de faire ce que nous voulions, comme nous n'étions pas d'accord entre associés - comme disait ma grand mère, ceux qui paient gèrent - ça nous a été refusé donc nous avons décidé de nous retirer.

Bruno Ledoux s'est engagé à sauver le BO en trouvant de l'argent, soit lui-même soit auprès d'industriels de la région

Monsieur Ledoux par contre s'est engagé, ce qui est tout à son honneur, à sauver le BO en trouvant de l'argent, soit lui-même soit auprès d'industriels de la région. Nous lui souhaitons toute la réussite du monde. Il y avait 2 plans pour sauver le BO, le notre ou celui de M. Ledoux. Comme nous ne sommes pas arrivés à un accord nous nous retirons.

Il y a un peu de regrets dans vos propos ?

C'était une très belle aventure, mais pour la mener il fallait que nous soyons aux commandes. Il y a beaucoup de regrets. Pour moi le rugby c'est une chose très importante, c'est une école de vie en quelque sorte, j'aurais aimé pouvoir la mener, ça aurait été un de mes derniers combats, j'ai 75 ans, ça m'aurait beaucoup intéressé. Cela ne s'est pas fait, je le regrette, c'est comme cela.

Vous avez envoyé votre lettre de démission ?

Les 3 administrateurs qui nous représentait (Netter, Aldigé, et lui-même, ndlr) ont envoyé leur lettre de démission aussi. Maintenant M. Ledoux est en charge à 100% du BO. En ce qui nous concerne cette aventure est fini. Clémenceau disait "Pour prendre une décision il faut être un nombre impaire et 3 c'est déjà trop", ce que je veux dire par là c'est qu'une affaire comme le BO ça se gère non pas avec dureté mais avec professionnalisme. C'est ce que l'on voulait faire, mais Monsieur Ledoux voulait que les décisions soient prises à 2 et les décisions à 2 ça n'existe pas, donc nous avons laissé la main.