Biarritz Olympique : l'international gallois Rhys Webb en visite à Aguiléra, sa signature "en bonne voie"

La rumeur se précise du côté d'Aguiléra. Déjà annoncé depuis plusieurs jours, le demi-de-mêlée gallois Rhys Webb visitait ce jeudi 4 mai les installations du Biarritz Olympique Pays Basque , en compagnie du président du directoire Jean-Baptiste Aldigé. La veille, il a passé la soirée en compagnie du directeur sportif Matthew Clarkin, qui précise que son arrivée dans la cité impériale serait "en bonne voie", sans toutefois s'avancer outre-mesure.

International gallois et Lion britannique

À 34 ans, Rhys Webb pourrait donc vivre sa deuxième aventure française, lui qui a déjà porté les couleurs du Rugby Club Toulonnais en Top 14 (2018-2019). En revanche, ça serait sa première expérience en Pro D2 . Actuellement au Pays de Galles avec les Ospreys, le demi-de-mêlée d'1m83 pour 93 kg comptabilise 40 sélections avec le XV du Poireau, et deux avec les Lions Britanniques et Irlandais. Un renfort d'expérience pour pallier les départs de Barnabé Couilloud et Tomas Cubelli, qui prend la direction de Miami.

Toujours au chapitre signature, mais sur un autre poste, celui d'ailier, le wallaby Henry Speight précisait le matin même en conférence de presse ne pas savoir de quoi était fait son avenir, s'il prolongeait ou pas avec le BOPB.