Biarritz Olympique : "Le BO, ça m'a toujours fait rêver", raconte Baptiste Erdocio avant Clermont

Un enfant de Bidart. Il y est né, a touché ses premiers ballons au BUC (Bidart Union Club) sur la pelouse du stade Uhabia. "Ça me fait plaisir d'en parler d'ailleurs", explique-t-il, avant de débarquer en cadets au Biarritz Olympique. Il entre à 18 ans au centre de formation avant de faire ses classes espoirs. Baptiste Erdocio (1,72 m pour 112 kg) a disputé ses trois premiers matches sous le maillot Rouge et blanc cette saison : contre Lyon et Paris, et à Castres. Avant le déplacement à Clermont ce samedi pour le BOPB, rencontre avec l'un de ceux dont le prénom est scandé dans les tribunes d'Aguiléra, malgré son jeune âge.

Si on te dit que samedi tu vas être en face de Rabah Slimani, une référence au poste...

C'est sûr, c'est sûr. C'est énorme et c'est super de jouer contre des joueurs de ce calibre. Il y a presque cinq ans, quand il jouait contre le Pays de Galles avec le XV de France, où le match est allé jusqu'à la 100e minute j'étais devant la télé en train de l'encourager et là, ce week-end, je vais jouer contre lui.

Comment tu analyses ton parcours en ce début de saison ? Cet été, il y avait dix piliers dans l'effectif du BOPB...

Je suis compétiteur donc je me dis il y a du monde c'est sûr, mais c'est à moi de prouver, de tout donner. Puis les entraîneurs feront leur choix. Le chemin est long, mais bon, en travaillant ça, ça devrait aller [...] C'est là où l'on voit qu'on a une équipe où l'on s'entend tous bien et où on est des copains. Après je n'ai que 21 ans. Je suis là pour apprendre. C'est déjà énorme de jouer en Top 14. Après, je suis quand même assez lucide. Je sais qu'il y a eu de la casse en pilier, que je ne suis pas le premier choix. Donc c'est à moi maintenant de montrer que j'ai toutes mes chances à ce niveau [...] Quand on a commencé chez les plus jeunes, c'était ma passion. Depuis que j'ai cinq ans, je suis sur le bord du terrain à Bidart. Quand j'étais petit, je voulais jouer en première parce qu'il y avait mes idoles, comme Sébastien Dufau. Après, petit à petit, c'est vrai que Biarritz avec des joueurs comme Serge Betsen, Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili, des joueurs comme ça, ça fait m'a toujours fait rêver. Et puis voilà, dans ma famille, on est Biarrot donc c'était juste un rêve de gosse de rentrer sur Aguiléra et de pousser sous ce maillot.

Comment tu expliques l'engouement dans les tribunes par rapport à toi et aux nombreux supporteurs qui poussent quand tu rentres ou vas t'échauffer ? Comme pour Bastien Soury.

Il y a beaucoup de jeunes dans les tribunes et ça donne une ambiance sympa. Ma famille aussi est un peu connue ici, et puis ils ont un garage près du stade à Bidart. Mon père (Étienne) a joué un peu à Biarritz. Mon oncle, mes grands-parents également. C'est pour ça que les gens poussent, pour mon père et pour tout le monde. Ça fait chaud au cœur.

Quels sont les points forts et les axes de progression que tu envisages en début de carrière professionnelle ?

Progresser, à mon poste, sur la mêlée, c'est sûr et jusqu'à la fin. Il faut toujours progresser dans ce domaine parce qu'on est jugé là-dessus. Après, progresser aussi dans l'enchaînement de tâches, c'est un rythme plus dur qu'espoir, ça court. Et surtout sur la pelouse d'Aguiléra, le terrain est un peu gras donc il accroche au sol. Puis continuer à s'entraîner fort.

Comment est accepté le petit jeune par les anciens ?

Je suis intégré et il n'y a pas de problème sur ça. Je me fais chambrer, toujours un petit peu, mais c'est gentil.

Et tu continues à grandir à travers l'expérience de joueurs comme Guy Millar ou James Cronin devant...

Quand on voit les matches de Guy Millar je pense qu'il n'y a pas photo. C'est le monsieur du Biarritz Olympique, Guy Millar. Il sait tout faire, donc apprendre à ses côtés, c'est quelque chose de super. Il est toujours de bon conseil. C'est une référence à ce poste comme James Cronin qui est international irlandais. Apprendre avec des joueurs comme ça, c'est super intéressant et ça fait plaisir. J'échange beaucoup avec Guy, pour les positions en mêlée surtout, sur les touches, les techniques. Mieux connaitre les lancements de touche en anticipant des courses, etc. il me le dit et c'est bien.

Ça a été plus impressionnant pour toi de faire ta première conférence de presse ou de rentrer sur la pelouse d'Aguiléra ?

Je ne me prends pas la tête et franchement, c'est que du bonheur quand je suis sur le terrain, c'est un rêve de gosse, donc je ne vais pas me mettre la pression parce que c'est du rugby, c'est ce que j'aime faire et je m'entraîne tous les jours de la semaine pour ça. Il y a toujours un peu de stress, mais pas de pression, c'est que du bonheur. Après, ça fait un an et demi que je suis avec ce groupe, le groupe pro. Donc, ils m'ont préparé petit à petit à me faire rentrer dans les matches.

