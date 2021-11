Biarritz Olympique : le dernier match contre Pau en Top 14, c'était le 6 mai 2006

Ce samedi (14h45) le Biarritz se déplace à Pau pour la 10e journée de Top 14. Un match important dans la course au maintien pour les deux équipes. Il faut remonter loin pour voir trace du dernier affrontement contre la Section.

Séquence nostalgie au moment d'évoquer le match. Ce samedi, Biarritz se déplace sur la pelouse du Hameau pour y affronter Pau (14h45). Un choc basco-béarnais qui, ces dernières saisons, se disputaient surtout entre l'Aviron Bayonnais et la Section. Une confrontation qui a toujours tourné en faveur de Pau. Mais qu'en est-il des oppositions contre le BO ? Les deux équipes se sont bien jouées en Pro D2 lors de la saison 2014/2015 (pour deux victoires paloises). Mais dans l'élite du rugby ? Retour au 6 mai 2006.

15 ans en arrière, pour sur le papier, un match déséquilibré entre des Biarrots champions de France en titre et des Palois à la lutte pour le maintien. Le BO de l'époque des Galactiques, avec une équipe légèrement remaniée dans ses rangs :

15- Benjamin DAMBIELLE

14- Sébastien TILLOUS-BORDE ; 13- Shaun EGARTY ; 12- Denis LISON ; 11- Sireli BOBO

10- Julien PEYRELONGUE ; 9- Julien DUPUY

7- Thierry DUSAUTOIR ; 8- Marc LIEVREMONT (cap) ; 6- Steve MALONGA

5- David COUZINET ; 4- Ockert BOOYSE

3- Colin NOON ; 2- Benjamin NOIROT ; 1- Benoit LECOULS

Jean-Charles Cistacq plaqué dans l'en-but par le biarrot Jean-Marc Souverbie © AFP - ALAIN GUILHOT

Pourtant, c'est la Section qui s'impose (26-20), avec des essais du capitaine Jean-Charles Cistacq et Thomas Soucaze, et 16 points au pied du jeune Lionel Beauxis, 20 ans. Côté biarrot, deux essais avaient été inscris par Julien Dupuy et Ockert Booyse. Sur le banc des remplaçants notamment : Damien Traille.

Une bataille de perdue mais pas la guerre puisque dans la foulée de ce match, le Biarritz Olympique se qualifiera pour les phases finales avant d'aller décrocher le Bouclier de Brennus, contre Toulouse (40-13). Trois semaines après, les Palois seront quant à eux relégués en Pro D2.