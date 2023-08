Biarritz Olympique : la direction de l'amateur en fonction depuis quinze jours démissionne déjà

Quinze jours, pas plus. Arrivé le vendredi 11 août à la tête de l'association Biarritz Olympique Rugby, après le départ des "Galactiques" de David Couzinet, le nouveau bureau présidé par Jean-Christophe Alnot démissionne déjà. Il était notamment entouré de Serge Azpiroz (secrétaire) et Fabienne Lanusse (trésorière), des figures de la section amateur.

Ses membres évoquent des pressions subies depuis leur prise de fonction au sein de l'association. "Nous avons pris connaissances des dossiers complets, au fur et à mesure. Nous avons continué de préparer la saison avec les staffs en place et les dirigeants, le pourquoi de notre venue. Mais depuis que nous avons été cooptés, les pressions subies de toutes parts sont trop fortes. Dans ces conditions, le bureau a en solidarité et dans son entièreté démissionné. Une assemblée générale sera convoquée rapidement pour élire de nouveaux administrateurs", évoque la direction.

Des pressions subies

Sollicité, le président Jean-Christophe Alnot n'a pas souhaité en dire plus. "Le bureau s'en tiendra à ses lignes et demande à ce que sa décision ainsi que la vie privée de ses membres soit respectée." L'ex-président retrouvera son poste de dirigeant des cadets. Le comité des affaires courantes devrait organiser cette AG dans un délai de 20 jours.

La désormais ex-équipe dirigeante avait notamment dû gérer une épreuve dès ses premières heures à la tête de l'amateur. La FFR avait en effet bloqué les licences du club pro , conséquence d'un impayé de 120.000 euros que devait le BO pour notamment des licences. Quelques heures après, l'association et la SASP présidée par Jean-Baptiste Aldigé avait débloqué les fonds pour régler le problème .

Le projet du Polo retardé

La vie de l'association, qui compte environ 300 licenciés, est rythmées ces dernières saisons par les affaires, bouclier d'une éventuelle délocalisation du club à Lille, Nice ou Saint-Sébastien, les tentatives de putsch , les litiges financiers entre Asso et SASP, dont on attend encore le délibéré devant la justice début septembre.

Sans compter que le projet de centre d'entrainement sportif, qui doit notamment héberger les équipes de l'amateur dans le quartier du Polo , a pris du retard. Les travaux devaient démarrer mi-2023 pour se terminer en décembre 2024. Un chantier qui se voulait central pour l'association, et qui a pris au minimum un an de retard. Dans le même temps, Maider Arostéguy et Jean-Baptiste Aldigé ont renoué le dialogue, côte à côte, le vendredi 18 août pour le premier match de la saison en Pro D2.