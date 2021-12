Biarritz Olympique : le match de Challenge européen prévu à Worcester reporté

Les matches entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d'Europe de rugby ont été reportés en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays, a annoncé ce vendredi 17 décembre l'EPCR, organisateur de la compétition.

C'est une décision qui concerne cinq matches de la deuxième journée de la Coupe d'Europe et deux rencontres du Challenge européen, dont le déplacement initialement prévu ce samedi à Worcester pour le Biarritz Olympique. L'EPCR (instance qui régit les compétitions européennes) a décidé ce vendredi de reporter les confrontations franco-britanniques ce week-end, en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays.

"Il s'agit d'une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français", expliquent les organisateurs. Le gouvernement a en effet rétabli, dès samedi 18 décembre minuit, l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron" dans l'épidémie de Covid-19.

Dans un calendrier serré, déjà habitué aux doublons avec les fenêtres internationales, il s'agira de trouver du temps pour ces rencontres reportées. "L'EPCR fournira des informations complémentaires dès que possible et reste en contact direct avec tous les clubs, les ligues et autres parties prenantes", a expliqué l'instance dirigeante. Lors de la première journée du Challenge européen, le BOPB s'est imposés sur la pelouse des Zèbres à Parme (13-26). Les prochains matches prévus dans la compétition continentale sont les réceptions de Newcastle et Toulon à Aguiléra, le 14 janvier et le week-end du 8, 9 ou 10 avril.

Les matches reportés

HEINEKEN CHAMPIONS CUP

Bath Rugby / Stade Rochelais

Sale Sharks / ASM Clermont Auvergne

Scarlets / Union Bordeaux-Bègles

Stade Toulousain / Wasps

Stade Francais Paris / Bristol B

EPCR CHALLENGE CUP