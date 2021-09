Biarritz Olympique : le président de l'association amateur jette l'éponge

De guerre lasse Sébastien Beauville jette l'éponge. Le patron du rugby amateur en conflit avec celui du rugby professionnel, Jean-Baptiste Aldigé, renonce à poursuivre son mandat. Il le fait savoir via un communiqué : "En tant que président de l’association BO Rugby amateur, j’informe par le présent communiqué de la tenue d’un Conseil d’Administration le Mercredi 15 septembre. Ceci afin d’acter la décision de quitter mes fonctions, ce qui je l’espère permettra un retour rapide à l’apaisement et au fonctionnement normal de l’association, dans l’intérêt exclusif des jeunes et de leurs éducateurs".

Le précieux numéro d'affiliation

Sans doute épuisé par des mois d'affrontements avec Jean-Baptiste Aldigé, le patron du rugby amateur rend son tablier. Et avec lui il remet le sacro-saint numéro d'affiliation du club qui permet à l'équipe professionnelle de jouer en Top 14 cette année. Sans ce numéro Jean-Baptiste Aldigé ne peut délocaliser l'équipe dans l'agglomération lilloise comme il semble souhaiter le faire après l'échec de son projet immobilier sur la plaine d'Aguilera en raison de l'opposition de la mairie. Reste à savoir par qui sera remplacé Sébastien Beauville. Si le poste revient à un proche du bouillant président du BOPB, la partie sera totalement gagnée. Jean-Baptiste Aldigé disposera alors de tous les leviers pour mener à bien ses ambitions.