Biarritz Olympique : "Le visage du futur BO est très alléchant" pour le Top 14, selon Serge Blanco

Un derby pour l'histoire et une montée en Top 14, sept ans après être descendu en Pro D2. Le Biarritz Olympique retrouve les sommets du rugby français grâce à sa victoire contre Bayonne à Aguiléra aux tirs au but. "Les premières minutes des garçons sur le terrain m'ont vite rassuré", reconnait Serge Blanco, l'ancien joueur et dirigeant du BOPB qui était l'invité ce lundi dans 100% Club sur France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : Remis de vos émotions ?

Serge Blanco : Oui, facilement, vous savez, je crois que chaque derby est particulier. Il y a toujours une fin tragique, pour l'un ou l'autre, mais je crois que l'histoire de nos rencontres est jalonnée d'aventures exceptionnelles et de matches qui laissent un souvenir particulier dans la mémoire des supporteurs.

Jamais dans ce match, vous n'avez eu peur pour votre cœur ?

Oui, bien sûr. En première mi-temps où j'ai ressenti une forme de pression, mais je pense que c'était cette ambiance exceptionnelle qu'il y avait au stade. Il y avait toutes les couleurs réunies. Alors bien sûr, avec plus de rouge et de blanc. Mais c'est vrai que l'on était en droit de se poser quelques questions parce que d'abord, il y avait un club du Top 14 et après, il y avait en face le troisième de Pro D2. À partir de là, on s'est dit "est ce qu'on va être mangé ou pas ?" Et je dois vous avouer bien humblement que les premières minutes m'ont vite rassuré.

Dans ce match, il y a un côté cruel avec le but manqué par le Bayonnais Aymeric Luc, probablement l'un des meilleurs joueurs cette saison. Comment se relever après ça ?

Bien sûr. Moi, je suis vraiment désolé pour lui et c'est d'une sincérité non dissimulée parce que ça m'est arrivé. J'avais 17 ans, je jouais un quart de finale avec le Biarritz Olympique contre Nice à Narbonne. On remonte dans ce match et j'ai une transformation pour faire un match nul et pour aller sur les prolongations. Je veux tellement faire vite que je pose le ballon. Je tape boum, le ballon passe à côté. Et ce jour là, j'ai eu un grand monsieur qui était en face, qui s'appelait André Herrero. J'ai été bien sûr abattu, plein de larmes. Il m'a relevé et me dit : "écoute jeune, tu as toute la carrière devant toi pour connaître à nouveau des phases finales". Là, il s'est trompé parce que j'ai attendu 16 ans pour faire une finale de championnat.

Qu'Aymeric (Luc) continue à jouer comme il fait, c'est un super joueur.

Mais j'aimerais juste dire à Aymeric que, s'il l'avait mise, il aurait été un héros. Mais je suis convaincu que tous les Bayonnais ne lui en veulent pas parce que c'est impossible d'en vouloir à un joueur quand une telle situation arrive. Je suis sûr que même les supporteurs biarrots jamais ne se moqueront de lui par rapport à cette situation. Qu'il ait du courage, qu'il continue à faire ce qu'il fait parce que c'est un super joueur et je suis sûr que les années futures nous montreront que ce n'était qu'une péripétie. Il faut bien que les derby s'écrivent d'une façon ou d'une autre.

Il y avait beaucoup de monde à Aguiléra, mais le club n'est pas du tout en faute

Il y a cette polémique, sur le nombre de supporteurs à Aguiléra. Vous qui étiez au stade, quel est votre regard ?

Vous savez, j'ai été pris par l’ambiance, on ne fait pas trop attention. Effectivement, il semble qu'il y ait beaucoup de monde. Je sais, parce que j'ai essayé un petit peu d'analyser tout cela. C'est vrai qu'il y a 5.000 billets qui ont été vendus. S'il y en a d'autres qui ont pu s'en procurer différemment, ce n'est pas la faute du club. Je sais aussi que certaines personnes à qui moi j'ai offert des billets ont eu des contrôles sanitaires pour savoir exactement ce qu'il en était. Et donc, de ce côté là, le club n'est pas du tout en faute. Et alors après, qu'est ce que vous voulez dire sur des supporteurs amoureux de leur club, avec une jeunesse exceptionnelle qui ressent ce qu'elle a ressenti à la fin du match. Comment voulez vous maîtriser un mouvement de foule ? Quand on voit ce qui s'est passé à Lille, sur les Champs-Elysées ou je ne sais où il y a deux jours, on verra pendant Allemagne-France (ce mardi) et on verra tout ce qui va se passer pendant l'Euro de foot. Je ne veux pas excuser. Il y a des règles. Tout le monde assumera. Et puis voilà.

Quelles chances pour le BO la saison prochaine en Top 14 ?

Très sincèrement, chaque équipe est obligée de s'adapter quand elle passe un palier et donc on est en Pro D2, il y a un effectif de Pro D2. La saison prochaine, le Biarritz Olympique est en Top 14, il fera en sorte, puisque je sais que d'ores et déjà qu'il y a trois recrutements qui ont été annoncés, et pas des moindres, puisqu'il y a des internationaux qui font partie de ces recrutements, je sais que le président Jean-Baptiste Aldigé que j'ai eu ce matin (lundi) était déjà sur sa feuille en train de plancher et de marquer des noms, en train de donner un visage nouveau au futur Biarritz Olympique. Ce que je peux vous dire, c'est que le peu qu'il m'a dit, c'est quand même très alléchant [...]

La saison prochaine, en Top 14, le rugby ne sera plus le même.

Par ailleurs, le président est obligé de gérer un portefeuille. Il a une vision pour le futur qui est très intéressante. Mais cette vision là, elle passe bien sûr par de l'expérience et elle passe par de la jeunesse, par de la fougue, par des jeunes qui ont du cœur, issus du club, ou de la région. Il va faire en sorte que ce club génère un nouvel engouement. C'est vrai que des équipes comme Agen et Bayonne n'ont pas plus que le Biarritz Olympique. Il va percevoir d'autres ressources financières, il va avoir d'autres partenaires, ça ne sera pas du tout le même budget. Après, le tout c'est de savoir si on s'y connaît bien ou pas en joueurs, si on a la chance d'avoir le bon joueur ? comment on peut émerger sur une nouvelle équipe qui a une envie puissante ? Pour le moment, il faut les laisser digérer, continuer à s'amuser. Mais il va falloir aussi qu'ils sachent que la saison prochaine, le rugby ne sera plus le même. Donc, les entraînements vont être encore bien plus forts, plus violents et toujours plus intenses.