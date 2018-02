Dans un communiqué envoyé jeudi en fin d'après-midi, l'ex-président du BOPB, Nicolas Brusque, et 3 administrateurs révoqués lundi lors de la prise de pouvoir par le groupe ATSI s'insurgent du traitement qui leur a été réservé et se montrent très critiques envers les "nouveaux" patrons du club.

Biarritz, France

Nicolas Brusque, ancien président du BOPB évincé lundi 5 février 2018 lors de l'Assemblée Générale des actionnaires, et 3 autres dirigeants "historiques" biarrots (Guy Canavy, Serge Lagaronne et Laurent Mindurry) révoqués du conseil d'administration du Biarritz Olympique ont pris leur plume ce jeudi 8 pour rédiger un communiqué incendiaire envers les nouveaux patrons du BO.

Un contrat "à la limite de la légalité"

Les anciens dirigeants demandent du respect, affirmant "notre gestion n'a cessé d'améliorer la situation financière du Biarritz Olympique." Ils expliquent surtout que le conflit avec ATSI (groupe d'actionnaires majoritaire au sein du capital du BO) est né du refus par Nicolas Brusque et ses soutiens du contrat de changement de régie publicitaire du BO. "Ce contrat nous paraissait à la limite de la légalité et pour tout dire _suicidaire pour le Biarritz Olympique"_, écrivent les "révoqués".

Le communiqué des 4 administrateurs "révoqués" du BO (Nicolas Brusque, Guy Canavy, Serge Lagaronne, Laurent Mindurry) -

C'est l'interview du milliardaire Charles Gave à France Bleu Pays basque mercredi 7, puis à Sud Ouest le lendemain, qui a mis le feu à des poudres qui ne demandaient qu'à s'embraser. Le nouvel homme fort du BO s'y montrait peu amène envers les anciens dirigeants qui se sont succédés à la tête du club rouge et blanc.

Les vérités des 4 "révoqués"

_"Nous avions choisi le silence malgré l_'extrême brutalité de notre éviction et la froideur clinique des investisseurs qui ont choisi de prendre le pouvoir absolu au sein de notre club, écrivent les "administrateurs révoqués" comme ils se nomment eux-mêmes, avant de poursuivre (...) Mais à la brutalité s'ajoute aujourd'hui la calomnie et une présentation volontairement falsifiée de la réalité de nos échanges avec le groupe d'actionnaires ATSI"

Les 4 "fâchés" s'insurgent contre les propos employés par Charles Gave qui compare le BO, et son voisin de l'Aviron, à "un mulet" estimant que leur mariage ne pouvait accoucher que d'un "gros mulet". Ils se disent "également révoltés par le manque de respect pour la mémoire de notre chaleureux actionnaire Serge Kampf".

Le torchon brûle entre "anciens" et "nouveaux" dirigeants du Biarritz Olympique. La sortie de Nicolas Brusque, l'ancien arrière du club, habituellement mesuré et qui garde un fort capital sympathie auprès des supporters, jette la suspicion sur ses successeurs et ne va pas faciliter la prise de pouvoir du nouveau président biarrot, Benjamin Gufflet.