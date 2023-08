Biarritz Olympique : les licences des joueurs finalement débloquées à 24h de début de la saison de Pro D2

C'est comme un jour sans fin, l'impression de revivre les mêmes événements : fin août 2022, le club du Biarritz Olympique courait le risque de ne pas pouvoir jouer en Pro D2 et in extremis, la situation se débloquait, et les licences des joueurs étaient débloquées. Août 2023 : copier-coller . Ce 16 août à midi, le président Jean-Baptiste Aldigé annonce que la FFR a adressé au club un impayé de 120.000 euros**. Les licences sont bloquées jusqu'au paiement.

En début d'après-midi, la FFR confirme et publie un communiqué : il n'y aura pas d'arrangement, ce serait "rompre l'égalité entre les clubs". Mais en soirée, nouveau rebondissement : les sources consultées par France Bleu Pays Basque confirment que les virements ont été faits dans la soirée, et que la saison peut commencer.

90.000 euros réglés par le club pro

La structure pro (BOPB) a déboursé 90.000 euros. Dans le détail, 39.000 euros pour régler les licences de la saison terminée, plus une avance de trésorerie de 50.000 euros. De son côté, l'association du Biarritz Olympique Rugby (BOR) s'est chargée de solder près de 24.000 euros, dont 18.000 euros de contrat facturé sur les services de Benoit Baby pour entrainer l'équipe de France U20. "Il était impensable que le BO ne puisse pas débuter la saison", justifie le nouveau président de l'amateur, Jean-Christophe Alnot, qui corrobore les chiffres avancés. Ce dernier, arrivé vendredi dernier à la tête de l'association, après la démission de David Couzinet et son équipe .

Le championnat de Pro D2 peut débuter

Côté sportif, c'est le BO ouvre justement la saison 2023/2024 de Pro D2 avec la réception du club de Colomiers. Le nouveau président de la FFR, Florian Grill avait été clair auprès de nos confrères de Rugbyrama : "si Biarritz veut jouer, il règle d’abord ses dettes". Le club pourra donc donner le coup d'envoi de la saison à 21 heures.