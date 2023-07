Biarritz Olympique : Louis-Vincent Gave justifie l'arrivée de Mohamed Haouas dans une lettre aux supporters

Louis-Vincent Gave, le propriétaire du Biarritz Olympique Pays Basque, s'adresse aux supporters en ce lundi après un nouveau week-end mouvementé autour du club rouge et blanc. Il y a eu l'annonce de la non-vente du club à l'homme d'affaire Romain Détré et puis l'annonce du recrutement de l'ex-pilier international Mohamed Haouas, condamné vendredi à neuf mois de prison ferme pour "violences aggravées" après avoir écopé fin mai d'un an ferme pour violences conjugales.

ⓘ Publicité

Louis-Vincent Gave affirme tout d'abord rester au club pour gagner cette saison en pro D2 et réaffirme son soutien à l'équipe dirigeante : Jean-Baptiste Aldigé et Matthew Clarkin en premier chef. Pour ce qui est du recrutement de Mohamed Haouas, l'homme d'affaire reconnait avoir reçu de nombreux messages de désapprobation ces dernières heures, dit comprendre " le désarroi de certains supporters mais ne le partage pas".

L'importance du pardon dans notre socièté

Pour Louis-Vincent Gave, "parmi les fondations de notre société, la plus importante est celle du pardon". Il assure aussi avoir eu l'épouse de Mohamed Haouas au téléphone et que cette dernière l'a remercié "du fond du cœur", de leur "donner une chance de pouvoir faire un nouveau départ". Dans cette missive, il s'interroge et se dit profondément choqué par la prise de position de la ministre des Sports après la condamnation du rugbyman montpelliérain. Il demande enfin aux supporters leur soutien pour cette nouvelle saison.

Lettre de Louis-Vincent Gave adressée aux supporters du Biarritz Olympique Pays Basque. © Radio France

Lettre de Louis-Vincent Gave adressée aux supporters du Biarritz Olympique Pays Basque. © Radio France

Lettre de Louis-Vincent Gave adressée aux supporters du Biarritz Olympique Pays Basque. © Radio France

Lettre de Louis-Vincent Gave adressée aux supporters du Biarritz Olympique Pays Basque. © Radio France

En ce lundi après-midi, une vingtaine de joueurs du BOPB seulement reprenaient l'entrainement après les vacances. Il manque du monde et notamment Mohamed Haouas qui ne devrait arriver au Pays basque qu'en fin de semaine. L'entrainement a duré moins d'une heure sous les yeux d'une petite dizaine de supporters.