Biarritz Olympique : Maider Arosteguy "contactée par deux repreneurs potentiels" du club professionnel

Alors que le Biarritz Olympique Pays Basque jouait son premier match de la saison 2022/2023 face à Oyonnax à Aguiléra en Pro D2, le sujet de la vente du club revient sur la table. La maire de Biarritz dévoile ce jeudi en tout cas avoir été contactée par deux potentiels repreneurs pour le club professionnel du BOPB comme le révèle France 3 Euskal Herri. Maider Arosteguy confirme à France Bleu Pays Basque avoir d'abord été approchée par un groupe d'investisseurs "principalement américain" à l'hiver dernier, puis par un groupe français.

France Bleu Pays Basque : Quels sont les repreneurs qui vous ont contacté au sujet du Biarritz Olympique Pays basque ?

Maider Arosteguy : Je ne peux évidemment pas les révéler, car c'est confidentiel. J'ai eu des contacts il y a plusieurs mois déjà cet hiver avec un gros investisseur américain, qui a un gros projet sportif et un projet de réhabilitation des infrastructures sportives, en particulier du stade, qui m'a dit être déjà en contact avec les propriétaires du BOPB et qui voulait me rencontrer. Ensuite, je n'ai pas eu de contact particulier quant à l'évolution du rachat potentiel. Et très récemment, il y a moins d'un mois, j'ai été contacté par un autre repreneur potentiel. Cette fois-ci, un groupe français, lui aussi avec un projet sportif et un projet d'investissement dans des infrastructures sportives. Deux repreneurs potentiels intéressés pour investir à leurs propres frais dans nos infrastructures.

On serait sur des reprises à quels montants pour le premier comme le second projet ?

Pour le projet américain, j'ai eu vent d'une somme entre 8 et 9 millions d'euros. Pour les repreneurs français, aucun chiffre n'a été communiqué. Pour la deuxième proposition, on est venu me voir par courtoisie et pour m'informer que des contacts allaient être pris avec le propriétaire, car ce groupe était intéressé pour acheter le BOPB. Ce sont pour moi des signes très encourageants parce que ça veut dire que ce club dont on nous avait dit pendant des mois qu'il n'y avait aucun repreneur et que l'actionnaire actuel était le seul capable de sauver le club, aujoud'hui c'est faux. On a une autre réalité. On a des investisseurs qui veulent venir à Biarritz, qui sont intéressés par le rugby, qui sont intéressés par un projet professionnel sportif, mais aussi par un projet d'investissement dans nos infrastructures sportives.

"Laissons la place à ceux qui ont envie de faire et qui ont les moyens de faire"

Pourquoi en parler maintenant ?

Je pense qu'il y a toujours beaucoup de tensions. On n'est pas du tout dans un climat apaisé. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de paroles malveillantes envers beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut redonner espoir aux supporteurs qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de perdre le club. Je pense que c'est important d'être transparent vis-à-vis des supporteurs et de leur dire qu'il y a de l'espoir. Ne pensez pas que tout est fichu et que s'il n'y a pas de pelouse, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela, le club redescendra, non. Aujourd'hui, on a des gens sérieux qui sont capables de nous accompagner financièrement. Je ne m'immisce pas, on vient me chercher et on me parle d'une perspective de nouveaux entrepreneurs, des partenaires qui sont dans la construction et l'apaisement pour construire ensemble un futur. Je m'en réjouis. J'ai la responsabilité de donner des perspectives réelles et sérieuses de pérennité de ce club qui a existé avant nous et qui, j'en suis certaine, existera après nous. C'est plus de 100 ans d'histoire de la ville.

C'est une forme d'ultimatum aux actuels dirigeant du BOPB ? En disant, il y a des solutions, prenons-les ?

Je n'invite à rien, je n'ai aucune injonction à donner. Mais ces signaux sont positifs. Il y a des solutions. Je veux surtout que tout le monde se mette autour de la table pour se dire, "on est très attachés au Biarritz Olympique, en tant que propriétaire, on veut rester et on va trouver des solutions pour rester". Mais je n'ai pas franchement l'impression qu'il y ait un amour fou pour la ville et pour le club. J'ai l'impression qu'on est dans une affaire de gros sous. Que fait-on ? Le club est redescendu en Pro D2. On est dans la même situation qu'il y a trois ans, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de regarder les choses différemment en disant, laissons la place à ceux qui ont envie de faire et qui ont les moyens de faire.

La réponse de Jean-Baptiste Aldigé

"Qu'elle donne des noms", répond pour sa part le président du directoire du Biarritz Olympique Pays Basque, Jean-Baptiste Aldigé. Ce dernier s'étonne d'abord de la prise de parole de l'édile biarrote, à quelques heures de la rencontre d'ouverture du championnat de Pro D2, finalement remporté par les Rouge et blanc contre Oyonnax (18-14). Il assure qu'aucun repreneur n'a pris contact avec le camp Gave, propriétaire du club. "Aucune vente sérieuse - et je dis bien sérieuse - ne se réalise dans les journaux. La moindre évocation d'un repreneur est simplement un coup de pub [...] Il faut d'abord que le capitaine ait envie de quitter de navire", ajoute le dirigeant du BOPB qui termine par : "Cela fait un an que madame le maire nous explique que le BO est une entreprise privée, et là, elle vient s'immiscer dans les affaires du club et voudrait décider pour nous."