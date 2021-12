Biarritz Olympique : "Maintenant on a besoin de sérénité" confie David Couzinet, président de l'association

C'est un président "heureux et soulagé" qu'a accueilli l'équipe de 100% Rugby ce jeudi soir sur France Bleu Pays Basque. David Couzinet, l'ancien deuxième ligne du Biarritz Olympique, a été conforté dans son rôle de président du BO Rugby association ce mercredi 16 décembre, avec les autres Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy et Jérôme Thion notamment. "Avec ce vote en notre faveur, on va pouvoir continuer tout ce qu'on a entrepris depuis trois mois", explique le dirigeant de l'amateur arrivé à la tête de la section, le 15 septembre.

France Bleu Pays Basque : Maintenant, quelle relation avec la section pro, la SASP Biarritz Olympique Pays Basque et son président Jean-Baptiste Aldigé, que vous avez rencontré vendredi dernier ?

David Couzinet : Je vous confirme qu'on a eu un échange avec Jean-Baptiste pas plus tard que vendredi dernier, cet échange s'est très bien passé. Il a eu le mérite au moins d'arriver et dans une bonne entente, une bonne discussion. On a eu des échanges. J'ai reçu une proposition de sa part, on parle du centre de formation, on parle de numéro d'affiliation, même si c'est juste une mise à disposition. Il faut quand même distinguer deux points bien distincts mais bien importants. Le premier, c'est qu'on a une conciliation qui est en cours pour régler nos arriérés, et l'actuel au niveau surtout financier. C'est une première chose. Et la deuxième chose c'est ce centre de formation qui fait débat et qui est au cœur de cette proposition.

Le jeudi ma tête valait 15 millions d'euros et le lendemain, tout va bien. C'est surprenant mais je veux qu'on avance.

Il y a eu une première conciliation le 20 octobre menée par la Fédération, par la Ligue, pour trouver une solution. Il en y aura une deuxième dans les prochains jours. Vous confirmez ?

On a fait une première réunion en effet avec Serge Simon, vice-président de la Fédération et Lucien Simon, vice-président de la Ligue Nationale de rugby. On a eu des échanges, on a eu des informations qui nous sont parvenues. On a préparé, nous, de notre côté des éléments de réponse à tout ça par rapport aux dossiers en cours, aux points de vue et aux positions de chacun, qu'on soit côté amateur ou côté section pro. La Fédération et la Ligue sont revenus vers nous pour nous demander si on avait besoin d'une nouvelle réunion pour continuer tout ça. On a répondu favorablement à leurs demandes et on attend un petit peu cette réponse et on espère que ça avancera au mieux.

Comment expliquer ce retournement de situation, que vous ayez réussi à vous mettre autour d'une table avec Jean-Baptiste Aldigé alors qu'il y a quelques semaines encore, il avait encore des mots durs à votre encontre ?

Je vous l'accorde, c'est un changement total de communication, surprenant. Le jeudi ma tête valait 15 millions d'euros et le lendemain, tout va bien. Mais bon, je n'ai pas envie de polémiquer. Je préfère qu'on avance, je préfère qu'on arrive à s'entendre, qu'on trouve la bonne solution et surtout pour le bien de l'association, pour le bien des enfants, des féminines aussi et de toute la section du centre de formation.

On n'a pas envie de laisser Benoît Baby sur le bord de la route.

Est-ce que les derniers mois agités peuvent laisser des traces sur le projet sportif porté par Benoit Baby ?

Il faudra faire attention à tout. Il faudra se préserver, préserver le bien de l'association. Et à l'intérieur de cette association, il y a des personnes. On parle de Benoit Baby. J'appréciais beaucoup le joueur qu'il était, aujourd'hui la personne et il est en place. Il est en poste, il était là quand nous sommes arrivés. C'est sûr qu'il va faire partie de cette balance et nous lui avons affirmé notre soutien. Mais on n'a pas envie de laisser Benoît Baby sur le bord de la route.

Officiellement élus avec les Galactiques à la tête du BO Rugby, vous allez désormais pouvoir mettre en place le projet que vous avez envie pour l'amateur. Quel est-il ?

On n'avait pas attendu la date du 15 décembre pour travailler. On s'est mis au travail dès le 16 septembre au lendemain de notre arrivée, à commence par trouver un équipementier parce qu'on n'avait même pas d'équipement pour habiller les jeunes. Ensuite, il a fallu sécuriser aussi nos locaux, grâce à la mairie de Biarritz notamment, pour notre salle de musculation [...] Il en dépendait aussi de l'avenir du centre de formation et de la perte éventuelle de l'agrément. On a donc voulu installer la salle de muscu, la salle pour les médecins, les salles de vidéos, etc. Tout ce qui est nécessaire dans le cahier de charges pour le centre de formation. Maintenant, on va continuer. On a un projet sportif mené par Benoit Baby qui nous a fait quelque chose de vraiment très bien qu'on va présenter aux adhérents dans les prochains jours. J'espère qu'il va plaire à un maximum, surtout au niveau des éducateurs et des entraîneurs. Et puis se mettre au travail pour constituer les staffs, constituer les équipes pour l'année prochaine et voir les besoins de chaque groupe et recruter si besoin, et continuer dans la lancée.

Concrètement, quels sont les besoins de l'association BO Rugby aujourd'hui ?

La section amateur du Biarritz Olympique est une association qui, si on met les bonnes personnes au bons endroits, devrait presque tourner toute seule. Maintenant, on a besoin de sérénité. On a besoin d'apaisement dans tout ce qui a pu se passer et ce qui a pu se dire. Je me répète encore. On est venu surtout pour les jeunes, pour que tout le monde y retrouve du plaisir, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les joueuses, toutes les sections.

Cet objectif que les gamins prennent du plaisir à venir à l'association.

Justement, quel est le projet sportif pour ces deux sections, les Espoirs et les Féminines?

Pour les Espoirs, on a l'envie et le projet de retrouver le haut-niveau, d'ailleurs ils se sont qualifiés pour la poule d'accession. Si on pouvait remonter, dès cette saison, en poule Élite ce serait très bien et ça viendrait récompenser le travail de tous les acteurs. Pour ce qui est de l'équipe féminine, on veut continuer à la développer, et attirer des joueuses. C'est déjà énorme tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'elles ont fait. Nous n'avons sans doute pas les mêmes objectifs pour les deux équipes. D'un côté, on parle de retrouver l'Élite et de l'autre côté, on parle de plus de développement. Mais ce sont deux sections importantes pour notre association.

Et pour les plus jeunes, notamment l'école de rugby ?

Les effectifs sont suffisants, on a peut-être un peu plus de difficultés en cadet première année, où il y a quelques carences au niveau de l'effectif. Mais ça va faire partie du travail que nous avons à mener dès le début d'année. Se positionner sur chaque équipe, voir les besoins de chaque groupe, se lancer peut-être sur des recrutements. Il faudra aussi repartir dans les écoles, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, qui avait été un peu délaissé, dans les écoles de Biarritz et pourquoi pas d'Anglet. On aimerait leur faire découvrir le rugby, leur donner goût au rugby et pourquoi pas, l'envie d'intégrer notre association. Plus on aura de licenciés, mieux on se portera. On a cet objectif que les gamins prennent du plaisir à venir et transmettre ce plaisir aux copains, à l'école ou dans l'entourage pour donner le goût de Biarritz, du BO et des alentours.