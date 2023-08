Biarritz Olympique : "Montrer la meilleure version de moi-même", Rhys Webb après la victoire contre Colomiers

C'est le genre de match idéal pour commencer la saison avec son nouveau club. Le demi de mêlée gallois, Rhys Webb, a fait forte impression lors de la victoire contre Colomiers (35-18) , ce jeudi 17 août, en ouverture de la saison de Pro D2 . S'il a parfaitement lancé les siens, avec un essai dès la cinquième minute, c'est par son leadership et ses prises de décisions que l'international gallois a fait la différence dans des moments importants de la rencontre. Il revient sur cette première.

ⓘ Publicité

Vous ne pouviez pas espérer un meilleur premier match ?

Rhys Webb : C’est vrai, je suis très content de la performance de l'équipe. Cela ne fait pas longtemps que nous sommes ensemble, mais la cohésion au sein du groupe est telle, depuis cinq semaines. Le lien entre les joueurs… nous voulons jouer les uns pour les autres et pour les fans. Et nous voulons faire en sorte qu'Aguilera soit une forteresse imprenable, que ce soit dur de venir jouer ici cette saison. Les entraîneurs se sont principalement concentrés sur des choses simples, nous continuons à travailler dur sur ces choses simples, nous prenons plaisir à jouer ensemble. La saison est longue, mais effectivement, c'est un bon début.

Comment avez-vous trouvé le rythme du jeu ?

Écoutez, nous avons une idée de la manière dont on veut jouer. Nous avons très bien commencé contre Colomiers mais nous avons par la suite fait trop de fautes et cela a stoppé notre rythme. Nous avons beaucoup de bons athlètes dans l'équipe, et nous savons qu'ils peuvent faire la différence à partir de rien. Mais nous devons donc être plus précis. En seconde période, nous avons contrôlé le rythme, la façon dont nous voulions jouer et, évidemment, le score s'est reflété à la fin.

Comment vous êtes vous adapté à ce nouveau contexte ? Nouveau club, nouvelle langue..?

Je suis très content ici. Je me suis installé très vite. J'ai un bon lien avec les entraîneurs et le reste des joueurs du groupe. On dit que lorsque tout se passe bien en dehors du terrain et du rugby, cela facilite la tâche pour le reste. C'est le cas et je suis content. Je suis heureux de vivre ici, de jouer à Biarritz. De toute façon, j'adore jouer au rugby où que je sois ! Je veux montrer la meilleure version de moi-même et aider l'équipe du mieux que je peux.

Vous faites partie des joueurs d'expérience de ce groupe. Concrètement, comment cela se reflète dans le groupe ?

J'essaie d'apporter mon vécu à l'équipe. J'ai joué avec le Pays de Galles (40 sélections, ndlr) et les Lions britanniques (2 sélections). J'ai beaucoup joué. Je sais comment gérer le tempo d'un match, ce qui est très important pour mon poste de demi de mêlée. Nous avons une très jeune équipe qui veut déployer un rugby spécial, ambitieux, nous avons des talents incroyables au sein du groupe. Mais parfois, il faut rester calme. J'essaie de contrôler et de placer les garçons aux bonnes zones du terrain pour conserver notre énergie. Notamment lorsque nous arrivons à 22 mètres du but, nous débordons d'énergie, mais il est nécessaire de repartir du camp adverse avec des points. En résumé, il s'agit simplement de jouer, de rester calme, de garder le contrôle et de rester positif avec le jeune groupe. Comme un père, en quelque sorte (rires)

Avant de débuter la rencontre, dans un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouveau club avec de nouveaux coéquipiers et une compétition que vous ne connaissiez pas, avez-vous ressenti de la pression ?

Non, aucune pression. C'est mon travail. J'ai joué au plus haut niveau. Je travaille dur chaque semaine pour m'entraîner, me préparer du mieux possible. Je suis là pour ça, je reste concentré et je fais de mieux que je peux pour l'équipe.