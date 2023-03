Biarritz Olympique : "Notre victoire la plus importante de la saison, si on arrive à battre Massy"

Gagner pour rester parmi les six premiers. C'est l'objectif du Biarritz Olympique qui reçoit Massy ce vendredi 3 mars, dans le cadre de la 23e journée de Pro D2 . Car le BOPB reste sur une défaite à Provence , concurrent direct revenu à trois longueurs, et que dix unités séparent le deuxième avant le début de cette journée (Mont-de-Marsan, 60 pts) au neuvième (Nevers, 50 pts). Massy, bon dernier de la deuxième division, reste sur trois revers de suite. Mais dans le camp rouge et blanc, on doit composer avec pléthore de blessés.

Et pour cause : 22 joueurs sont indisponibles pour ce match (voir plus bas). Le dernier en date : Henry Speight. L'ailier international australien a quitté prématurément la pelouse d'Aguiléra lors de la mise en place ce vendredi. Il doit passer une IRM afin de définir la gravité de la blessure. Ce qui oblige le staff a repositionné le centre François Vergnaud et surtout le troisième ligne Temo Matiu aux ailes. Un contexte qui fait à dire à l'entraineur principal, Shaun Sowerby que si on arrive à battre Massy, ce sera notre victoire la plus importante de la saison." Retrouvez ses déclas et les mots de Baptiste Erdocio et Ilian Perraux.

Compo probable du BO

Nutsubidze - Erdocio - Azariashvili

Tyrell - Aliouat

O'Callaghan (c) - Dixon - Hébert

Couilloud - Germain

Vergnaud - Perraux - Tomane - Matiu

Jonas

Remplaçants : Renaud, El Fakir, Dyer, Taofifenua, Pérusin, Bosch, Tomane, Tchelidze

► BO - Massy, à vivre ce vendredi sur France Bleu Pays Basque (19h30)

"Il faut qu'on gagne à tout prix"

Shaun Sowerby : Si on arrive à battre Massy, cela sera notre victoire la plus importante de la saison. C'est une certitude. Après un bloc difficile pour nous, un peu charnière pour toutes les équipes. D’autant qu’après la coupure, ça va aller très vite. Massy est meilleur aujourd’hui que lorsqu’on les a rencontrés lors de la phase aller (le 18 novembre dernier). Ils ont de grandes qualités, des valeurs, un peu comme nous, on a pu afficher en Top 14, la saison dernière, quand on était en deuxième partie de championnat, dépassés. Mais ça ne lâche rien. C'est offensif, ils se battent ensemble et c'est une belle équipe."

"Parfois, ce qui peut arriver. C'est qu'il y a un adversaire en bas de classement et la nature humaine fait qu'on peut, peut-être les sous-estimer. Mais je ne pense pas que ce sera le cas parce que, nous aussi, on est dans le dur."

"Quand il y a autant de blessures, ce qui est difficile, c'est que dans les entrainements, il n'y a pas de ligne. A deux lignes, on peut travailler deux choses. À la fois l'attaque, la défense, le contrôle, la touche et tout le reste. C’est trop rarement arrivé cette saison. C'est comme couper le travail en deux. Ce n’est pas facile, mais c’est comme ça, on fait comme on peut."

Baptiste Erdocio : "On a 22 blessés, c’est une équipe presque complète ! Être aussi peu aux entrainements, ça resserre. Même si, je préférerais qu'on soit 40 à se chamailler pour des places dans l’équipe. Mais bon, c’est le rugby, on fait un sport de combat et c’est à nous, qui ne sommes pas blessés,de faire le taff. Quand les blessés reviendront, à ce moment-là, on pourra faire des rotations. Les quinze qui vont débuter vont vouloir tout donner pendant les 60 premières minutes, pour que les remplaçants rentrent et finissent bien. On est très serein et on sait que Massy va venir avec des crocs énormes. Mais on va mettre de l'agressivité pour gagner le match."

"On veut continuer à gagner à domicile. D'autant plus pour finir ce bloc. On a besoin de points, on est à cinq du second. Donc, il faut qu'on gagne à tout prix. Je ne sais pas les matches qu’auront les équipes derrière, mais, personnellement, je n'ai pas de pression par rapport à la concurrence et je préfère regarder devant ce qui nous attend et prendre ce match du bon bout pour essayer de faire quelque chose de bien et pour bien finir ce bloc tout simplement."

Baptiste Erdocio débutera en tant que talonneur contre Massy © Radio France - Stéphane Garcia

"Il faut que je joue talonneur, mais je vais prendre le rôle avec beaucoup de plaisir et essayer de tout donner pour le collectif. Mais bon, je m'entraîne un peu la semaine pour dépanner, on ne sait jamais. Il y a peut-être un peu plus de pression pour les lancers. L’année dernière déjà, j'avais joué au talon face aux Zèbres, mais c'était Steffon Armitage qui lançait. Donc là, ça va être la première fois que je rentre pour lancer le grand jeu. Depuis quelques semaines, je fais les lancers à l’entrainement. Ça tombe juste."

"La fin de ce bloc, ça va faire du bien pour tout le monde, pour régénérer en famille, tranquille. Certains vont partir en vacances et penser à autre chose, avant de revenir ensuite pour la réception de Nevers avec une envie débordante."

Infirmerie du BO

Thomas Sauveterre (fissure de l’os du péroné), Bastien Soury (ischio), Guy Millar (bicepts), Quentin Samaran, Auguste Cadot (contusion au mollet), Darly Domvo (ischio), Tyler Morgan (commotion), Henry Speight, Nafi Ma’afu (croisés), Romain Lonca (pneumothorax), Charlie Francoz (ménisque), Lasha Tabidze (tendon d’Achille), Kerman Aurrekoetxea (commotion) Vincent Martin (tendon d’achille), Jorji Saldadze, Léo Carella (élongation au mollet), Tomas Cubelli (mollet), Steeve Barry (épaule), Baptiste Fariscot (lésion à l’adducteur), Simon Augry, Yohann Artru (reprise)

