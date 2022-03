Biarritz Olympique : des opposants convoquent de nouvelles élections à l'association en avril

La trêve aura été de courte durée à Biarritz. Ce vendredi 11 mars, au petit matin, un courrier a été placardé sur la porte des préfabriqués de l'association BO Rugby, qui loge sur le terrain du Bendern. Une information de France Bleu Pays Basque. Le motif : la convocation pour une assemblée générale ordinaire, le lundi 4 avril à 19h, dans les locaux du Txik txak, sur le plateau d'Aguiléra. Au programme, la révocation de l'intégralité des membres du conseil d'administration et l'élection de nouveaux administrateurs.

Un nouveau coup porté sur les Galactiques qui en septembre 2021 ont repris l'association, avec David Couzinet à la tête de la structure. Direction - composée de Jérôme Thion, Imanol Harinordoquy et Dimitri Yachvili - confortée en le 15 décembre lors d'une AG exceptionnelle. Une nouvelle fronde, incarnée toujours par la même figure : Serge Blanco. L'ancienne gloire du BO, qui avait déjà tenté de court-circuiter l'arrivée des anciens des années 2000, à la tête de l'amateur à la rentrée. A ses côtés : Nicolas Brusque, notamment, mais aussi d'autres anciens joueurs rouge et blanc et actuels formateurs de l'asso.

Signé, Serge Blanco

Pour réussir à convoquer cette assemblée générale, la "liste d'opposition" a réuni plus de 25% des adhérents, mécontents, ce qui l'autorise à mettre le dossier sur la table. Elle dépeint une situation sclérosée au sein du BO Rugby. Des joueurs qui ne progressent pas, des jeunes qui n'ont pas d'avenir, des crises dans certaines catégories et aucune entente avec la SASP Biarritz Olympique Pays Basque, dont Matthew Clarkin, le directeur sportif, est censé être le pont entre l'amateur (qui s'occupe des U6 aux espoirs) et la structure pro.

Le courrier placardé ce vendredi matin - DR

Un nouvel épisode dans les relations glaciales qu'entretient SASP et section amateur. Ce n'est pas un secret, Jean-Baptiste Aldigé ne porte pas dans son cœur les anciennes gloires d'Aguiléra, et encore moins depuis leur prise de pouvoir mi-septembre, à la surprise générale. Malgré l'intervention de la Ligue et la Fédération à l'automne dernier, qui ont tenté de jouer les médiateurs, les tensions existent toujours.

"Projet contre projet"

Mais le président du BOPB a été clair, après la "finale" perdue contre Toulon, le 5 mars dernier : "le challenge pour Biarritz, c'est de remettre la main sur la formation." Sauf qu'à en croire un proche du dossier, "il ne s'agit pas ici de la SASP, du président du BO ou de la famille Gave contre les Galactiques, mais d'une élection, projet contre projet, entre deux visions pour le rugby biarrot".

Dans le camp d'en face, on soupire face à ce nouvel épisode dans l'amateur, dénoncé comme un "putsch". "Comment avancer alors que depuis trois mois, depuis que l'asso a été reprise officiellement par David Couzinet et les autres anciens joueurs, chaque semaine voit naitre une polémique, sur tous les sujets : les entrainements, les déplacements, les sponsors, les maillots... avec des personnes dont on sait qu'elles sont proches de Serge Blanco et la SASP", explique-t-on. Qui dit élection dit campagne et donc manœuvres pour tenter de convaincre, au risque de déchirer une fois de plus les composantes du BO Rugby. Cette saison déjà, certains joueurs des espoirs ont été sommés de ne pas jouer avec l'association. Cette AG, un nouveau chapitre du conflit que suit déjà de près la mairie de Biarritz. Serge Blanco n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Benoît Baby (à gauche), directeur du centre de formation, avec les Galactiques repreneurs de l'asso BO Rugby et Maider Arostéguy, en septembre dernier © Radio France - Stéphane Garcia

