Biarritz Olympique : "On a honte", les déclas du BO après la correction reçue à Oyonnax (42-17)

Le Biarritz Olympique voulait se tester face à ce qui se fait de mieux dans ce championnat de Pro D2, c'est désormais chose faite. Défaite 42-17 à Oyonnax ce jeudi 9 février pour la 20e journée de Pro D2 , Biarritz sait désormais quelle marge le sépare du leader du championnat. Malheureusement pour les Biarrots, la différence est conséquente. Dominés pendant toute la rencontre, incapables de mettre leur en jeu en place, les joueurs de Shaun Sowerby ont passé une sale soirée dans l'Ain, à laquelle se sont rajoutées q uatre blessés supplémentaires .

Une soirée cauchemar, c'est la plus large défaite du BOPB cette saison, qui laisse un goût amer au capitiane Dave O'Callaghan, à l'ailier Steeve Barry et au manager général Shaun Sowerby.

Ils ont dit :

Steeve Barry, ailier du BO : "C'est une frustration dans le sens où on n'a pas montré ce qu'on est capable de faire. Ce n'est pas l'image qu'on veut renvoyer du Biarritz Olympique, ou ce qu'on a pu montrer sur les autres matches. Donc c'est ça qui est honteux et frustrant. On voulait se confronter à ce qui se fait de mieux, et Oyonnax a été meilleur que nous dans tous les secteurs, on ne va pas se mentir. La vidéo sera certainement dure lundi, mais que ce soit devant et derrière, il n'y a pas un secteur qui a été bien, on n'a pas eu nos ballons. On n'a pas pu se mettre en place. Donc clairement, c'est ça qui est le plus frustrant. Et oui, le score est lourd. Mais ce qui est frustrant, c'est de ne pas montrer ce qu'on est capable de faire, c'est nul.

Clairement, ce n'est pas un manque de capacités, c'était un manque de caractère. On n'y était pas et on l'a bien vu sur tous les impacts, ça concerne tout le monde dans l'équipe, il n'y en a pas un qui a été meilleur que les autres. On s'est fait bouffer partout."

Dave O'Callaghan, 3e ligne et capitaine du BO : "C'était inacceptable de notre part. On en a parlé pendant la semaine, de la collision et des impacts, et on a été dominés dans ce secteur. Oui, c'était dur. Si tu prends les impacts comme ça contre une équipe comme Oyonnax, avec leur puissance c'est dur. Et dès le début, on a été sous pression. Si tu veux porter le maillot de Biarritz, il faut faire mieux. Nous il faut qu'on apprenne, il reste trois matches importants de ce bloc donc on doit apprendre de cette défaite. C'est dans les moments durs comme ça, dans les matches difficiles qu'on se construit.

La marche n'était pas trop haute parce qu'on avait des ambitions d'aller plus haut. Mais c'est fini, il faut qu'on en parle. Lundi, on va regarder la vidéo, ça va être dur, ça c'est sûr. Ça va être dur, mais c'est une leçon. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on apprenne."

Shaun Sowerby, manager général du BO : "Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'y attendait. L'écart a été très important. On a honte. Il y a la déception de ne pas avoir donné le meilleur de nous. Ça arrive. C'est un peu le rendez-vous dans un stade, un contexte hostile et difficile. Il n'y a pas d'excuse de ne pas être présent et de ne pas montrer son meilleur visage, même si l'adversaire est fort, très fort. Il n'y en pas. Donc il y a de la déception, évidemment.

Le constat est très évident. Je pense que l'équipe qui domine de la première minute, qui met son adversaire sous pression et son adversaire en attaque très tôt a remporté le match. Ça, c'est un rapport de force, et dans cette situation-là, il faut résister, se battre avec les moyens qu'on a. On a essayé, parfois on l'a bien fait, mais l'adversaire est trop fort et nous, on n'avait pas de réponse.

On fera le point sur les blessés. On aura tous les détails dès lundi. Et on verra. On n'est pas épargné par les blessures cette saison, donc encore une fois, on va se trouver peut être un peu léger. Il va falloir trouver les ressources pour bien finir ce bloc, même si, le début de cet enchaînement de matches n'a pas été ce qu'on a souhaité."